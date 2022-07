Dráguló beruházások

Henning László, a testület alelnöke az ülés elején ismertette: a Helyi Fejlesztések Országos Programját szabályozó sürgősségi rendelet módosítása nyomán lehetőség nyílt, hogy az önkormányzatok kiegészítést kérjenek a fejlesztési minisztériumtól a programon keresztül finanszírozott beruházások többletköltségeinek fedezésére. Azon többletköltségekről van szó, melyek az elmúlt időszakban tapasztalt árrobbanások miatt keletkeztek. A szaktárca átirata értelmében július 14-ig nyújthatják be igényléseiket az önkormányzatok, ezért van szükség arra, hogy a három beruházás esetében a testület jóváhagyjon bizonyos újraszámolt költségeket.

A nagyajtai híd esetében a teljes frissített gazdasági és műszaki mutatócsomagra rá kellett bólintania a testületnek, ideértve az önkormányzat önrészét is. A másik két beruházás esetében csak az újraszámolt önrészről kellett véleményt nyilvánítaniuk.

A nagyajtai híd cseréje, illetve egy új átkelő építésének a költségei mintegy hatmillió lejjel növekednek, azaz a teljes beruházás 15,6 millió lejbe kerül a pár évvel ezelőtt becsült 9,1 millió lej helyett. A megyei önkormányzat önrésze 686 ezer lejre nő.

Az új számítások szerint a Maksa és Besenyő közötti út korszerűsítéséhez Kovászna Megye Tanácsának 231 ezer lejjel kell hozzájárulnia. A beruházás általános műszaki és gazdasági mutatóit már korábban elfogadta a testület – emlékeztetett Henning László –, ezért kellett most csak az önrész újraszámolt összegére rábólintani. Az út és a híd korszerűsítése összesen 5,1 millió lejt kóstál, ebből az eredeti szerződés szerint valamivel több mint 4 millió lej az állami támogatás. Az önkormányzat a közel 900 ezer lejnyi többletköltség fedezését kéri most a minisztériumtól a törvénymódosításra alapozva.

A harmadik beruházás egy kisebb beavatkozás a 121A jelzésű megyei út Lécfalva és Várhegy közötti szakaszán, egy átereszt kell kicserélni. Az önrész ebben az esetben 51 ezer lejre nőtt, a munkálat teljes értéke pedig 968 ezer lej, a minisztériumtól pedig további 100 ezer lejt kérnek a többletköltségek fedezésére – ismertette Henning László.

A testület vita és kifogás nélkül jóváhagyta a határozattervezeteket.

Az ülésen felvetődött, hogy mi lesz a sorsa a több mint százéves nagyajtai vashídnak, mely már műemléknek is tekinthető, és már csak ebből a megfontolásból sem kellene hogy ócskavasként végezze. Henning László szerint a község önkormányzata már elfogadott egy tervet, miszerint a nagyajtai parkban helyeznék el a vashidat, de önerőből ezt nem tudnák megvalósítani, mivel hatalmasak a költségek. Idén sikeresen pályáztak az Anghel Saligny-programnál, így elviekben meglesz a pénz az elképzelés kivitelezésére. Ehhez viszont előbb arra lesz szükség, hogy az új híd építése elkezdődjék. A megyei önkormányzat eddig öt rendben hirdette meg a munkálatot, de nem került jelentkező.

Henning László lapunk érdeklődésére elmondta: benyújtják a támogatás-kiegészítési kérésüket a fejlesztési minisztériumhoz, majd ha azt kedvezően bírálják el, és reményeik szerint a szaktárca biztosítja a teljes többletösszeget, újból elindítják a közbeszerzési eljárást a kivitelező kiválasztására.

Az alelnök hozzátette: nem biztos, hogy mindhárom beruházásnál sikerül megkapni a kért összegeket, de az is nagy segítséget jelent, ha legalább egy hányadát a szaktárca átvállalja. Remélik ugyanakkor, hogy sikerül mihamarabb kivitelezőt is találni, a nagyajtai híd esetében ez azért is körülményes, mivel egy elég bonyolult technikai megoldást kell alkalmazni a régi vashíd megmentése érdekében.