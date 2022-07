Huszonnyolcmillió lej Kézdivásárhelynek

Kilenc pályázatuk nyert az Anghel Saligny-programban, közel 29 millió lej összértékben – tájékoztatott Bokor Tibor polgármester. Az elöljáró szerint megújul a Csernátoni úti tömbháznegyed, az Iskola, a Tavasz, a Nagy Mózes, a Kanta, a Matkó István, a Temető, a Bod Péter és a Kert utca, felújítják az 59-es, 60-as, 61-es és 62-es udvarteret, illetve benne van az összegben a szentléleki bicikliút kiépítése.

A bicikliút építésére a város közel 3,3 millió lej támogatást kapott, ugyancsak erre a célra kapott pénzt Kézdiszentlélek is. A Csernátoni úton lévő tömbházak mögötti terület felújítása is rég időszerű, és tervbe is volt véve. A betonút és járdák korszerűsítésére most 2,2 millió lejt tudnak fordítani. A meglehetősen forgalmas Iskola utca az egyik legrosszabb állapotban lévő útszakasz a céhes városban, felújítása azért nem volt esedékes, mert a belőle nyíló udvarterekben közművesítés zajlik, a csatornákat pedig az utcában található fővezetékre kell előbb rácsatlakoztatni. Az 59-es, 60-as, 61-es és 62-es udvartér, illetve a Tavasz és a Nagy Mózes utca korszerűsítésére négymillió lejt fordítanak. A Kanta utcára 5,2 millió lejt költenek, itt a vége felé tart a közművesítés, az elképzelés az, hogy a kockaköves burkolatot felszámolják, helyette aszfaltot öntenek a Torja-patakán átívelő hídig. A Matkó István utca felújítására kétmillió lej érkezik, a Temető utca teljes körű felújítására közel 4,7 millió lej pályázati pénz áll rendelkezésre. A Bod Péter utca felújítására 1,7 millió lej támogatást kapott a város, a Kert utcára pedig 2,7 milliót.

Bokor Tibor elmondta: a Matkó István, a Kanta utca és a Csernátoni út felújítására már kész terveik vannak, így leghamarabb ott kezdődhetnek a munkálatok, amint lezajlik a közbeszerzési eljárás.