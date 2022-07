Következő írásunk

Felkészült számlálóbiztos várja a sepsiszentgyörgyi Demokrácia Központban is azokat a lakosokat, akik kimaradtak a népszámlálásból – jelentette be Kolcza István, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) országos alelnöke és sepsiszéki elnöke, aki fontosnak tartja, hogy a következő napokban azt a több ezer személyt is összeírják, akihez még nem értek el.