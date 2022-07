A Raklap zenekar tagjai múlt pénteki sepsiszentgyörgyi koncertjük előtt válaszoltak pár kérdésemre. A formáció tagjai: Mihály Dorka, Kerezsi Tas, Kolozsi Tamás, Kolozsi Soma, Duka Máté és Hubbes Gellért Mátyás. A nemrégiben alakult együttesben harmónia uralkodik, a fellépésük előtt biztatták egymást és viccelődtek, úgy tűnt, egyáltalán nem izgulnak. Beszélgetésünk során kiderült, miért olyan egyedi a zenekar, ugyanakkor jó híreket is közöltek, már felvettek egy számot stúdióban, és ősszel várható az első albumuk megjelenése.

– Milyen műfajban zenéltek?

– Neo-pszichedelikus progresszív alternatív székely post punk. Ilyen zenét, amit mi csinálunk, nagyon nem játszik senki.

– Ki a zenekar frontembere?

– Ahogy Moha mondta, Matyi a frontember, de Tamás az agy. Igazából nincsen nagyon frontember. Nincsen a zenekarral az, mint manapság a legtöbb együttesben, hogy van egy ember, akit mindenki ismer, s ha az feláll a színpadra, akkor tudják, hogy ez az a zenekar. Tehát mi a zenekar vagyunk. Nincs az, hogy ez X. Y. zenekara, itt az van, hogy ez a Raklap.

– Vannak konfliktusok a zene­karban?

– Viták mindig vannak, de annak nem voltunk a közelében, hogy felbomoljon a zenekar. A pénzzel is, meg mindennel úgy vagyunk, hogy egyenlően oszlik meg. Mondták többen is, mennyire látszik kívülről, hogy nem csak mint zenekar vagyunk együtt, hanem a mindennapokban is barátokként elég sok időt eltöltünk egymás társaságában.

– Eddig hány fellépésetek volt?

– Négyszer álltunk színpadon, ez a mostani szimplás este az ötödik.

– Részt vettetek egy tehetségkutatón is, meséljetek az élményeitekről.

– A Peron Music Tehetségkutató Fesztiválon vettünk részt, a Facebookon találtunk rá. Második helyezést értünk el.

– Honnan jött a zenekar neve?

– A formáció neve egy véletlenszerű ötlet volt. Az egyik volt tag rukkolt elő az ötlettel, ami mindenki tetszését el is nyerte.

– Mikor alakult meg a zenekar?

– Október óta írunk saját számokat, s azóta számoljuk azt, hogy tényleg egy zenekar vagyunk. Azelőtt csak feldolgozásokat játsztunk.

– A saját számaitokról tudnátok mesélni?

– Nagyjából csak azt játszunk most már. Sokan azt hiszik, hogy cover band vagyunk, ami az egyik tag legfőbb szívfájdalma is. A szövegekhez az ihlet általában a mindennapi élményekből jön.

Kölcze Renáta

(A szerző elsőéves újságíró szakos egyetemi hallgató.)