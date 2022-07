Alkotmányosnak találták

Az USR arra hivatkozva támadta meg a jogszabályt az alkotmánybíróságon, hogy az a parlament által elfogadott formában jelentősen gyengíti a közintézményeknél észlelt jogellenes tevékenységet feltárni kívánó személyek védelmét. Az ellenzéki alakulat úgy véli, a törvény nincs összhangban az ország uniós csatlakozásakor vállalt kötelezettségekkel, egyes előírásai pontatlanok és többféle értelmezésnek engednek teret. Azt is felrótták, hogy a jogszabály szerzett jogot von meg a visszaéléseket bejelentő közalkalmazottaktól azáltal, hogy csökkenti a jelenleg hatályos törvényben rögzített védelmüket. Az USR úgy véli ugyanakkor, hogy a törvény elfogadásakor sérült a kétkamarás parlament alkotmányos elve is, a képviselőház ugyanis számos olyan módosítást épített be a szövegbe, amelyeket a tervezetet első házként tárgyaló szenátusnak nem volt alkalma megvitatni.

Az alkotmánybíróság döntése után a jogszabály Klaus Iohannishoz kerül kihirdetésre, de az USR elnöke arra kérte tegnap az államfőt, küldje vissza a parlamentnek újbóli megfontolásra a törvényt. Cătălin Drulă pártelnök úgy véli, jelenlegi formájában a törvény eltántorítja az embereket az esetleges korrupciós tettek bejelentésétől. Ugyanakkor – teszi hozzá – uniós forrásoktól eshet el az ország, mivel „Marcel Ciolacu, Klaus Iohannis és Nicolae Ciucă meg akarja kaparintani az ellenőrzést az igazságszolgáltatás fölött”.