Energia-veszélyhelyzetet hirdetett a magyar kormány

A miniszter a kormánykabinetek vezetőinek ülését követően tartott sajtótájékoztatóján azt mondta: az elhúzódó orosz–ukrán háború és az Oroszország ellen bevezetett brüsszeli szankciók miatt Európa egészében drasztikusan emelkednek az energiaárak, gyakorlatilag energiaválság alakult ki. Az elmúlt napokban az is világossá vált, hogy nagy valószínűséggel a jelenlegi állás szerint nem lesz elég gáz az őszi és téli fűtési szezonra Európában. A magyar családok és gazdaság energiaellátásának védelmére éppen ezért, több országhoz hasonlóan, a magyar kormány is energia-veszélyhelyzetet hirdetett, és hét pontból álló intézkedési tervet fogadott el, amelyek augusztusban lépnek életbe.

A miniszter szerint a rendkívüli intézkedésekkel tudják biztosítani, hogy legyen elegendő energiája az országnak télen is, és a továbbiakban is fenntartható legyen a rezsicsökkentés. A kormány döntött arról, hogy Magyarország másfél milliárdról kétmilliárd köbméterre növeli a hazai gázkitermelést. Felkérték Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert, hogy szerezzen be több földgázt. Kiviteli tilalmat rendeltek el az energiahordozókra és a tűzifára, az év végéig jelentősen fokozzák a hazai lignitkitermelést, továbbá döntöttek arról is, hogy a mátrai erőmű blokkjait minél hamarabb újra kell indítani, illetve kezdeményezik a paksi atomerőmű üzemidejének meghosszabbítását.

A rezsicsökkentés részeként bevezetett limitált árat augusztus 1-jétől a lakossági átlagfogyasztás mértékéig biztosítják. Annak, aki az átlagnál több energiát fogyaszt, piaci áron kell megfizetnie a többletet – jelentette be Gulyás Gergely. Magyarországon az átlagos havi fogyasztás sávhatára a villamos energiánál 210 kilowattóra/hó, 2523 kilowattóra/év, a földgáznál pedig 144 köbméter/hó, 1729 köbméter/év. A döntést azzal indokolta, hogy az orosz–ukrán háború elhúzódik, és az arra adott szankciók miatt valódi kockázatot jelent, hogy lesz-e elég energiahordozó télen.

Németh Szilárd, a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos hangsúlyozta: a nagycsaládosok továbbra is kedvezményesen kapják a gázt. Jelenleg is van kedvezményes fogyasztási limitjük, ami megmarad a jövőben. Egy háromgyermekes család ezentúl évente nem 1729 köbméterig, hanem 2329 köbméterig veheti igénybe a kedvezményt. Minden további gyermek után 300 köbméterrel emelkedik a limit. Egy átlagfogyasztó, „rezsivédetten”, 7750 forintot fizet havonta a villanyért. Ha nem lenne rezsicsökkentés, ez 50 833 forint lenne. Jelenleg egy átlagfogyasztó 15 833 forintot fizet havonta a gázért, rezsicsökkentés nélkül ez 131 441 forint lenne – tette hozzá a politikus.