Ügyeskednek a kis kézművesek

Színes gyapjúval, bőrrel, fonalakkal, festékkel, ecsettel teli kosarakból kerülnek elő a munkaeszközök, de még gumikalapács is van köztük a bőr lyukasztásához. Vannak, akik még soha nem varrtak semmit, tű sem járt a kezükben, a táborban ezzel is ismerkednek Benkő Éva irányításával a similabda készítésénél, amihez hagyományos módon fűrészport használnak. A bútorfestőknek Máthé-Szentkirályi Imola magyarázza az egyes lépéseket, a fából készült tárgy alapozását kék festékkel, és amíg az szárad, kiválasztják a virágmintát, lerajzolják papírlapra, kifestik, és kész is a terv, jöhet a falra akasztható fogasszerű kulcstartó festése. A nemezelők addig simogatják, sirítik szappanos vízzel a gyapjút, amíg az jól összeáll, fonalat készítenek belőle, felvágják és felfűzik gyöngynek, ezt a gyermekek Kolozsi Ildikótól tanulják. A bőrtarsolyok készítésének, díszítésének fortélyait Szász Judit mutatja, ebben a műhelyben kész remekművek születnek, amelyeket a kis kézművesek hazavihetnek.

A délután a játékoké, nem marad el a lóti-futi és a számháború sem, ilyenkor kell a csapatoknak bemutatniuk az előző napi feladatokat, például az előre megadott tíz szó alapján írt kis történetet.

A sepsiszentgyörgyi Guzsalyas Alapítvány tavalyhoz hasonlóan idén is két rendben tartja kézműves táborát gyermekek számára (a második alkalom augusztus 22–26. között lesz), július utolsó hetében a felnőtteket várják közös alkotásra. Jelenleg negyvenhat 6–10 éves gyermekkel foglalkoznak a nappali programos táborban, azaz reggeltől délután hat óráig.