A gól nélküli első mérkőzés után a Ferencváros és a Kolozsvári CFR is hazai pályán játszotta a visszavágót. A 33-szoros magyar bajnok 5–1 arányban diadalmaskodott a kazah Tobol Kosztanaj felett, a második körben pedig a szlovák Slovan Bratislava lesz az ellenfele. A 8-szoros román aranyérmes a rendes játékidőben és a hosszabbításban is vezetett, azonban az örmény Pjunik Jereván mindkétszer egyenlített, majd a tizenegyespárbajt is megnyerte. Dan Petrescu csapata a Konferencia Ligában folytatja, ahol az andorrai Inter Escaldes ellen lép pályára.