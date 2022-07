A hatnapos táborban összesen 195 gyerek, fiatal vett részt, akik 12 csoportban dolgoztak. Közülük nyolcvanöten más városokból érkeztek Sepsiszentgyörgyre: Székelyudvarhelyről, Kézdivásárhelyről, Csíkszeredából, de Zsigmond Csilla és Zsigmond Dávid személyében még két amerikai táborozója is volt a kosársulinak, ahol 30 edző felelt a résztvevők félkészüléséért. „A megfeszített edzésmunka mellett igyekeztünk a résztvevők szórakoztatására is gondolni, szerveztünk silent partyt, uszodában lazulhattak a gyerekek, volt látványos tanár–diák meccs” – nyilatkozta Nemes Áron főszervező. A szervezők többek között megjutalmazták az egy-egy elleni játék, a best trick­shot, az ügyességi verseny és a csoportok legjobbjait, de elismerésben részesült a suli két legígéretesebb kosarasa, György Boglárka és Szász-Veress Márk is.

A kilencedik Sepsi Kosársuli további díjazottjai: * büntetődobó verseny: Nyáguly Bulcsú, Kanyó Rebeka, Pál-Nemes Hanga, Bernád Zsolt, Daragus Csanád, Benedic Iringó, Barabás Dávid, Kádár Boróka, Simó Gergő, Dénes Hunor, Salamon Vivienn, Lénárt Artúr * dobóverseny: Csomor Zselyke, Jakab Panna, Bíró Hanna, Balázs Csaba, Erőss Gergő, Benedic Iringó, Barabás Dávid, Czompók Anna, Bálint András, Dénes Hunor, Erdély Zsófia, Bukur Tamás * 3 dobóverseny: Salamon Vivienn, Fodor Mátyás * a kosársuli MVP-jei: Salamon Vivienn, Bukur Tamás. (t)