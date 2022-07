Tíz napra megállították az Északi Áramlat 1-et, amely főleg Németországnak szállít gázt, állítólag beütemezett karbantartás miatt. Most viszont három lehetőséggel is számolnak a németek. Az oroszok a karbantartást meghosszabbítják, vagy utána esetleg csökkenthetik a gázmennyiséget, de akár meg is szüntethetik. Így Putyin megvalósíthatja a saját maga elleni gázembargót.

Németországban azon is gondolkodnak, hogy miként lehetne csökkenteni a gázfogyasztást. A legnagyobb ingatlankonszern azt szeretné, ha a lakások éjszakai fűtését 17 Celsius-fokra mérsékelnék. Megoldás lehet, ha a paplanra tesznek még egy lópokrócot. Vagy ha nincs, akkor vesznek egyet. Volt, ahol azt jelentették be, hogy meleg víz csak kora reggel, délben és este lesz. Igaz is, nem lubickolnának-e reggeltől estig meleg vízben a németek? A német Gazdasági Minisztériumban lezárták a légkondicionálást, és ígérték, hogy ősszel majd kevesebbet fűtenek, mint eddig. És most már a zöldek sem köhögnek a szénerőművekből felszálló szén-dioxidtól és más káros gázoktól. Ugyanakkor az atomenergia is megint szalonképes lett. Pedig a németek sugároztak a boldogságtól, mikor azokat bezárták, és a franciáktól vettek szintén atomerőművekben előállított áramot. Németország mostani vezetői klímasemlegességet ígértek. Most a német kancellárral csak a lakosság 44 százaléka elégedett.

Nem búsulom azokat a Németországban élőket, akiket elég szép számban eladott Ceaușescu Németországnak. A többiek, akik még maradtak, 1989 után mentek el önként, és csak mutatóban maradt meg nekünk Iohannis. Nos, az akkoriban eltávozók fel tudnak készülni, és fel tudják készíteni utódaikat is az energiakrízisre, mert idehaza megedződtek, és tudják, hogy ha nincs fűtés, akkor még egy szvettert kell felvenni, ha meleg víz nem volt, akkor melegítettek a kályhán.

Milyen jó, hogy nekünk olyan gondjaink nincsenek, mint a németeknek, akik most előre retteghetnek a téltől. Románia a harmadik energiától legfüggetlenebb ország Dánia és Észtország után. Mi csak az energia 17 százalékát importáljuk, míg az uniós átlag 53,5 százalék. Ijesztgethetik a vén Európa lakosságát és minket is, hogy az utóbbi 60 év legnehezebb tele lehet a következő. (Fenyegetésekkel tele a hócipőnk.) De nekünk nem kell félnünk, hisz nemsokára energetikailag teljesen függetlenek leszünk.

Ezt miniszterelnökünk, Nicolae Ciucă jelentette be legutóbb, állítván, hogy ez öt éven belül megvalósul. Az igaz, hogy 2013-ban az akkori miniszterelnök, Victor Ponta is azt mondta, hogy a következő 5–10 évben megvalósul energetikai függetlenségünk, és a 10 évből már csak egy maradt. De most sokkal jobban állunk, mert miniszterelnökünk május 18-án bejelentette, hogy június végén az első fekete-tengeri földgázmolekula már belép a gázellátási rendszerbe.

Nem volt szalagvágás a molekula előtt, de biztosan megtörtént, mert már idejött a magyar külgazdasági és külügyminiszter, Szijjártó Péter is, aki a román és magyar földgázrendszereket összekötő interkonnektor kapacitásának jelentős bővítéséről tárgyalt Bogdan Aurescu román külügyminiszterrel. Szijjártó már 2018-ban megmondta, hogy annyi gáza van Romániának a Fekete-tenger fenekén, hogy nem lesz, amit azzal kezdenie.

Ha már most ilyen jól állunk, akkor csak kevés drága importgázt kell vennünk, és az itthoni gáz nincs amiért drága legyen. Lehet, hogy a jövő év április elsejétől, ameddig a mostani árstop tart, még olcsóbb lesz a gáz, mint amennyit most fizetünk érte.

Aztán miniszterelnökünk találkozott John Hopkinsszal, az amerikai NuScale vállalat elnökével, amely cég kisméretű moduláris atomreaktorokat szerel fel. Több ilyen mini reaktort is telepíthetnek Romániába.

Ha beválik, lehet, hogy én is veszek egyet. Felszereltetem a pincében, és villannyal fogok fűteni. A felesleges áramot meg jó pénzért eladom.