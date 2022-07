„Minden dolgotok szeretetben menjen végbe” (1Kor, 16:14) – ez a bibliai ige az aranymondása annak a hangulatos, vakációs rendezvénynek, melyet a szotyori református egyházközség szervezett a napokban. Az idei bibliahét színes, tartalmas foglalkozásai naponta mintegy hetven gyermeket vonzottak, akiknek a hasznos időtöltés mellett tanulásra, közös játékra, barátkozásra is alkalmuk adódott. Új ismereteiket vasárnap a templomban mutatják be a helyi közösségnek.

Jó hangulat, mosolygós gyermekarcok, vidám dallamok, érdekes foglalkozások és finom falatok – tömören talán így jellemezhetnénk a szotyori vakációs bibliahetet, melyet óvodás és iskolás korú gyermekek számára hirdetett meg a református egyházközség. Akárcsak az előző napokban, tegnap délelőtt is tíz órakor találkoztak a résztvevők a kis település kultúrotthonában, ahol imával, énekléssel, illetve az éppen soron következő bibliai történet ismertetésével indult a nap. A hangulatot csak fokozta, hogy a tevékenységek keretét adó történetet játékos formában, jelmezekbe öltözött felnőttek ismertették, s ebben igen nagy szerepe volt Nagy-Lázár József bábszínésznek is, aki immár második éve vesz részt a foglalkozásokban.

A bibliai történet, melyen végighaladunk, az Izsák és Rebeka házassága, illetve a két fiú megszületése, Ézsau, Jákob története – avatott be a részletekbe Sánta Imre református lelkész. Örömmel újságolta: naponta mintegy hetven gyermek jön a foglalkozásokra, jelentős részben szotyoriak vagy szotyori kötődésűek, s ez a szám azt is jelzi, hogy van a falunak jövője – vélekedett. A tevékenységeket három korcsoportra osztva szervezték, óvodásoknak, kisiskolásoknak és nagyobbaknak, a délelőtt folyamán tanultakat pedig kézműves-foglalkozások, játékok egészítik ki, illetve mélyítik el.

Sánta Imre hangsúlyozta, igen hálás azért, hogy ezúttal is sok felnőtt csatlakozott önkéntesen a programok lebonyolításához, így vált tulajdonképpen a közösséget megmozgató összefogássá a vakációs bibliahét. Ennek „mindenese” Miklós András gondnok és kántor, a szervezésért Köntés Mónika felelt, és lelkesen vállaltak munkát pedagógusok is, Joós Csilla, Bandi Zita, Demény Márta, Csiza Réka, Kis Margit. Egy megyeszékhelyi vállalkozó, Bodó Csaba anyagi támogatása révén vált lehetővé a gyermeksereg étkeztetése, így naponta háromfogásos meleg ebédet kaptak, miközben az ínyencségekről, péksüteményekről, kenyérről két pékség, a Babi és a Zoemia gondoskodott. A szülők is kivették részüket a tennivalókból, mosogattak, kitakarítottak, segédkeztek a foglalkozások helyszínein. „Áldozatos munka, de mindenki örömmel és szívesen teszi a gyermekeinkért, akik szívesen jönnek, jól érzik magukat” – összegzett a 380 főt számláló református közösség lelkésze.