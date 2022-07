Nem ivóvízzel mossák az utakat

A vállalat tájékoztatása szerint Sepsiszentgyörgyön az utakat, kukákat, gyűjtőpontokat, gangokat és sok más helyszínt is vízzel vagy vegyszeres vízzel takarítják, és többen érdeklődtek már, hogy netán ivóvizet használnak-e erre a célra, és egyáltalán miért van szükség erre?

Máthé László igazgató szerint a miért a fontosabb kérdés: nem egy esetben közegészségügyi feladatot is ellátnak, mivel fertőtlenítésre szoruló helyszíneket kell kitakarítaniuk, mint például a gangok, de nagyobb rendezvények után is alapos takarításra szorulnak a közterületek. A gangok és más helyszínek esetében a mindenki által látható állapotok néha magukért beszélnek, egy-egy fertő felszámolása is az ő feladatuk, sőt, kötelességük.

Máthé László szerint, mivel a víz kérdése hangsúlyossá vált az elmúlt hetekben, tisztázni szeretnék, hogy a vállalat rendelkezik saját kúttal, amelynek a vize tiszta, de nem ivóvíz minőségű, magasabb a nitrát szintje, viszont klóros vagy más fertőtlenítőszeres oldatnak kitűnő. Azt szerették volna, hogy a cég költségek és vízellátás terén is önálló legyen, illetve a költséghatékonyság is szempont volt. Az év elején készítettek egy 60 méter mélységű, nagy hozamú kutat, hiszen szezonban akár napi ezer köbméter vizet is elhasználnak különböző célokra. A víz így sem ingyenes, azonban lényegesen olcsóbb. „Az ivóvizes öntözést az Európai Unióban sehol nem szorgalmazzák, mi is korrektebbnek gondoljuk ezt a megoldást” – összegzett Máthé László.

Az igazgató azt is ismertette, hogy a megyeszékhelyen összesen hat kocsi végez mosást, két teherautó méretű, illetve négy kisebb. Utóbbiakkal leginkább az éjszakai-hajnali órákban dolgoznak, hiszen lassan haladnak, és ebben az időszakban nem zavarják a gépkocsiforgalmat.