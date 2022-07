Még mindig sokan igénylik a magyar állampolgárságot

Sepsiszentgyörgyön a Bánki Donát utcai Demokrácia Központban továbbra is fogadják azokat, akik most kérik a magyar állampolgárság felvételét, segítenek az iratcsomó összeállításában és az anyakönyveztetésben is. A gyermekek születését azért is érdemes hat hónapon belül bejelenteni, mert ez esetben jár a 64 125 forintos anyasági támogatás és a babakötvény is – de a házasságkötéseket, elhalálozásokat is minél kisebb késéssel kell tudatni. Útleveleket és elektronikus személyi igazolványokat továbbra is csak személyesen a csíkszeredai konzulátuson lehet kérni, de az online vagy telefonos időpontfoglalásban is rendelkezésére állnak bárkinek a sepsiszentgyörgyi irodában – magyarázta Kádár Imola.

Az iratok itt is átvehetők, de csak személyesen és az előre lefoglalt időpontban; aki ezt elmulasztja, annak új előjegyzést kell kérnie, mert az iratait visszaviszik. Konzuli nap egyébként havonta egyszer van Sepsiszentgyörgyön, egymás után két helyszínen: az EMNT és az RMDSZ székházában.

A magyar személyazonossági igazolvány ingyenes, érvényessége 18 év alatt 3 év, 65 év fölött korlátlan, a kettő között pedig 6–6 év. Az útlevélért fizetni kell (az OTP Banknál készpénzben vagy kártyával), érvényessége koronként változó: 0–6 évesek számára 3 év, 6–18 éveseknek 5 év, 18–65 éveseknek 5–10 éves érvényességet lehet kérni, 65 fölött már 10 évre adják.

Kádár Imola elmondta: mivel még mindig nagyon sokan igénylik a magyar állampolgárságot, 4–6 hónap is eltelhet az iratcsomó leadásától az eskütételig, és további 4–5 hetet kell számolni a személyazonossági igazolványok, illetve útlevelek kézhez vételéig.