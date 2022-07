Jubilált a fortyogófürdői motorostalálkozó

A találkozó pénteken a motorosok érkezésével kezdődött, ez idén elég sok fejtörést okozott mind a szervezőknek, mind a rendőrségnek, hiszen a Fortyogó felé is vezető, felújítás alatt álló Bem József utcában pokoli a forgalom, nem ritka a 20–30 perces várakozási idő. Végül némi kellemetlenség árán mind a motorosok, mind a forgalom többi résztvevője megúszta mindkét napot, igaz, szombaton, a felvonulás idején a város többi utcája is érezhetően bedugult.

A találkozó első napján két együttes, a Background és a Crazy Plumbers szórakoztatta a közönséget. Szombat délben került sor a találkozó leglátványosabb pillanatára, a motorosok felvonulására. Mindenféle két-, három- és négykerekű csoda vonult fel a céhes város több utcáján, érintve a Gábor Áron teret is: a csernátoni úton az eléggé gyors ütemben gördülő, elöl-hátul rendőr- és csendőrautók által biztosított menet mintegy öt perc alatt vonult át – ez sejteti a résztvevők nagy számát.

Szombaton nem hiányoztak a megszokott mókás vetélkedők sem, így volt „vessződobó” verseny, kötélhúzásban lehetett jeleskedni, tojásfújáson és motorhangversenyen lehetett részt venni, többen pénzt kereshettek szénakazalban, nagy sikernek örvendett a héliumos éneklés is. A motorosoknak 300 literes üstben készítettek babgulyást a szervezők, ez 30 kg paszuly, 30 kg pityóka, egy fél sertés, 12 kg csülök, 25 kg hagyma, 1 kg fokhagyma, hat kiló paradicsom, paprika és sárgarépa felhasználásával készült, természetesen alaposan fűszerezve. A gulyás nagyon jól sikerült, ugyanis az utolsó merítőkanálig elfogyott!

Az esemény idején a fürdőmedencét is lehetett használni, még szombaton a hajnali órákban is voltak vállalkozó kedvűek, akik az eléggé lehűlt levegő ellenére megmártóztak. A rendezvény utolsó napján a Scread és a Nexxt Band csapott a húrok közé.

A szervezőket a barátaikon kívül a Depo, az Euroconstruct, a New Fa­shion, a Bertis, a West taxi, a Nexxon, a Hell-Com, a Teks, a Toro Impex, a Robi Test, a For You, a Bingó pékség, a Mituház, a Mesterek boltja, a Varga Zöldséges, a Pd Office és a Spicy food Kft., valamint Rancz Lajos, Bandi Kálmán, Kovács Sándor, Vasilov János, Vojna Ferenc, Csoboth Loránd, Varga Ádám-Marci, Pánczél János és Kézdivásárhely Polgármesteri Hivatala támogatta a rendezvény megszervezésében, amiért ezúton is köszönetet mondanak.