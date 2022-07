Élő kapcsolatban a gyermekekkel

Unitáriusnak lenni Kálnokon is jó! – ezzel a címmel hirdette meg idén is nyári vallásos foglalkozássorozatát a helyi unitárius egyházközség. A napokban immár a tizedik ifjúsági és gyermektábor zajlott kis templomukban és a közösségi ház fákkal körülölelt udvarán, ahol alkalmanként húsznál is több résztvevő gyűlt össze, köztük többen évről évre visszajárnak.