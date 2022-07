Gyergyóremete, Benedek-mező és Sepsikőröspatak után szombaton a Maros megyei Ákosfalván gyűlt össze a hetedik alkalommal kiírt Székelyföldi Regionális Díjugrató-bajnokság mezőnye, hogy a küzdelemsorozat negyedik állomásán is megküzdjenek a legjobb lovasnak járó elismerésért. A pontvadászat hétvégi fordulójára mintegy 85 lovas nevezett be, akik öt kategóriában ezúttal is tanúbizonyságot tettek tehetségükről és a világ talán egyik legkedveltebb lovassportjára való rátermettségükről. A háromszéki sportolók erejéből ezúttal csak egy első helyezésre futotta, amit a kurtapataki Zonda Lovarda versenyzője, Fejér Ernő jegyzett: a remek teljesítménnyel előrukkoló sportolóink a 70–80 cm magas akadályú kategóriában nem talált legyőzőre. Az egynapos megmérettetés legjobb csapatának a Csicser Lovarda bizonyult, miután a tizenöt dobogós helyezésből hatot székelyudvarhelyiek zsebeltek be.

A Kovászna, Hargita és Maros megyei érdekeltségű díjugrató-bajnokság negyedik fordulójának eredménye: * ügyességi verseny, 10 év alatt: 1. Harai Zsuzsanna Csenge / Csillag (Székelyboósi Lovarda, Székelyboós), 2. Kovács Kriszta / Aranyos (Varázspatkó Lovarda, Harasztkerék), 3. Sándor Előd / Csillag (Csicser Lovarda, Székelyudvarhely); 10 év fölött: 1. Laczkó Delénke / Viktor (Csicser Lovarda), 2. Ivácsony Zsófia / Szüri (Kesely Lovasklub, Székelylengyelfalva), 3. Veress Virág / Csillag (Csicser Lovarda) * díjugratás, 70–80 cm magas akadály: 1. Fejér Ernő / Huncut (Zonda Lovarda, Kurtapatak), 2. Soós Noémi / Fatima (Varázspatkó Lovarda), 3. Czirják Bíborka / Junó (Varázspatkó Lovarda); 90–100 cm magas akadály: 1. Kacsó Hanna / Zafira (Varázspatkó Lovarda), 2. Szász Vivien / Qualato (Remetei Lovasklub, Gyergyóremete), 3. Lőrincz Eszter / Cassano (Csicser Lovarda); 100–110 cm magas akadály: 1. Petréd Gáspár / Silvius (Remetei Lovasklub), 2. Molnos Boglárka / Lucatoni (Csicser Lovarda), 3. Geréb Dorottya (Csicser Lovarda).

A 2022-es Székelyföldi Regionális Díjugrató-bajnokság augusztus 7-én Kurta­patakon a negyedik fordulóval folytatódik. (tibodi)