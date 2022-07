Ellenfelet kapott az öreg kontinens legrangosabb női kupasorozata, az Euroliga selejtezőjében a hatszoros bajnok és hétszeres Román Kupa-győztes Sepsi-SIC, amely zsinórban harmadszor próbálkozik a főtáblára kerüléssel. A pénteken Münchenben megtartott sorsolás szerint a sepsiszentgyörgyi alakulat a szerb Crvena Zvezda és a görög Olimpiakosz ellen harcol a csoportkörbe jutásért. A versenykiírás szerint a selejtező nyertese a főtáblára jut, a második és a harmadik pedig az Európa-kupa csoportkörében folytatja. A selejtezőt október 11–13. között rendezik, a helyszínről pedig később dönt a FIBA.

Amennyiben a zöld-fehérek sikeresen abszolválják az Euroliga-selejtezőt, akkor a főtáblán az A-csoportban a török Fenerbahce, a cseh ZVVZ USK Praha, a francia Bourges Basket, a spanyol Valencia BC, a magyar Atomerőmű KSC Szekszárd, a lengyel BC Polkowice és az olasz Virtus Segafredo Bologna ellen mutatkozhatnak be a kontinentális elitben. Ha a Sepsi-SIC a második helyen végez, akkor az Európa-kupa E-csoportjában folytatja az újabb nemzetközi szereplését, ahol a török Nesibe Aydin, a Bursa BSB, illetve az izraeli Elitzur Holon és a görög Esperides Kallitheas Athens párharc győztese lesz az ellenféle. Azonban, ha harmadik lesz a szentgyörgyi csapat, akkor a második számú kupasorozat A-csoportjába kerül, itt a lengyel AZS UMCS Lublin, a görög Panathinaikosz AC, valamint a magyar Ludovika-FCSM Csata és az izraeli Ramat Hasharon közti párviadal nyertese ellen lép majd pályára.



Északmacedón válogatott a Sepsi-SIC-nél

A 27 éves center, Ivana Kmetovszka a Sepsi-SIC legújabb igazolása, aki legutóbb az északmacedón Badel Szkopje mezét öltötte magára. A 190 cm magas, válogatott kosárlabdázó az előző idényben aranyérmet szerzett az északmacedón bajnokságban, valamint az Adria Ligában is szerepelt. Korábban játszott még Spanyolországban, Szlovákiában és Törökországban, 2013 és 2017 között az amerikai egyetemi bajnokságban a WSU Cougars játékosa volt. Hazájában kétszeres kupagyőztes és háromszoros bajnok, az északmacedón nemzeti csapattal két Eb-selejtezősorozatban vett részt. A zöld-fehérek a napokban azt is bejelentették, hogy továbbra is a csapatnál marad az amerikai Britney Jones (34 éves irányító tavaly decemberben csatlakozott a háromszékiekhez) és ploiești-i Ioana Ghizilă (25 esztendős kosaras az ötödik idényét kezdheti a megyeszékhelyi alakulattal). (tibodi)