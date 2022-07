A Váradi József Általános Iskola hátsó bejáratánál már kora reggel hömpölygött a víz az utcán, szerencsére a közeli csatorna elnyelte jó részét, de szandálban egész nap nem lehetett vízmentesen átmenni az adott útszakaszon. A környéken lakók már reggel értesítették szerkesztőségünket, előbb úgy tűnt, hogy az iskolánál szakadt ki egy vezeték, de amikor a víz még inkább utat tört magának a kerítés utca felőli részén a betonon át, egyértelmű volt, hogy még nagyobb a baj. A Közüzemek közönségszolgálatán már tudtak a helyzetről, továbbították, de mivel 15 óráig nem történt semmi, csak folyt a víz tovább, felhívtuk az üzemeltetési igazgatót.

Bustya Elemér, a helyi Közüzemek üzemeltetési igazgatója lapunk megkeresésére elmondta, kevesen vannak, nagyon sok a terepre hívás, és most elsőbbséget élvez a Csíki utca, ahol az új vezetéket kell üzembe helyezni, de sok egyéb sürgősség is van naponta. Ígérte, hogy a délutáni váltásból küld egy csapatot az említett helyszínre. Jöttek is, fél négykor, de az igazgató szerint ők sem látnak be a föld alá, csak akkor tudnak cselekedni, ha ásnak, feltörik az aszfalt érintett részét, ehhez ellenben fel kell készülniük, kedd reggel kezdik a munkát. A környező falvakban is sok a munka, Sepsiszentkirályban két helyen folyik a víz, a megyeközponti Zöld Péter utcában is gond van, nem jutnak el mindenhová a kellő időben – mondotta.

Ami a sepsiszentgyörgyi Egészségügy sétány és a Benedek Elek utca közötti útszakaszon történt áradatot illeti, kedd reggel alaposan átvizsgálják és kijavítják a meghibásodást, a közeli fodrászszalont nem érinti a vízkár, de a környéken lakóknak számítaniuk kell egy kis szolgáltatási kieséssel kedd reggeltől – közölte az igazgató.