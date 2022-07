KultúrPark Hétvégén a legkisebbeket várják a KultúrPark eseményére: július 22-én, pénteken 17.30-tól a közismert Tekergők kisegyüttes örvendezteti meg a gyermekeket. Az Égen-földön gyerekkoncert elnevezésű zenei produkció, amely lemez formájában is hozzáférhető az érdeklődők számára, egyedi módon jeleníti meg az állatvilágot a gyerkőcöknek.

A koncert leginkább óvodásokat és kisiskolásokat szólít meg, melyben kilenc állatot, madarat, s legalább ennyi hangszert mutatnak be a zenészek. A kicsik számára izgalmasnak ígérkező alkalmon a hagyományosnak számító gitár, basszusgitár, bendzsó és billentyűk mellett a muzsikusok olyan különleges hangszereket is megszólaltatnak mint az ukulele, cajon, a shaker vagy a doromb. A zenekar tagjai: Claus Cimpean (billentyűk), Csoma Attila (tuba), Farkas Tamás Zoltán (gitár, basszusgitár, mandolin, ukulele, djembe, cajon, shaker, doromb), Ioni Eduárd (zongora, billentyűk), Kelemen Szilárd (gitár), Kertész Huba (gitár, basszusgitár, bendzsó, billentyűk), Kisgyörgy Miklós (vokál), Kottler Ákos (dobok). Az esemény a gyermekek számára ingyenes, a szülők 10 lej ellenértékben vásárolhatnak belépőt a koncertre a Városi Kulturális Szervezőirodában, valamint a helyszínen, egy órával a műsor kezdete előtt.

Július 20-án, szerdán kerül sor a KultúrPark keretében az idei Outdoor Cinema szabadtéri mozi első filmvetítésére. A mozgóképek szerelmesei 21.30-tól az Alcarrás című spanyol filmdrámát tekinthetik meg. A 2022-es Berlini Nemzetközi Filmfesztivál Arany Medve-díjas alkotása egy kis katalóniai faluban élő, baracktermesztő család drámáját mutatja be nem mindennapi megjelenítésben. A Carla Simón rendezte alkotás érdekessége, hogy nem hivatásos színészek alakítják a cselekmények szereplőit. A vetítés időtartama 112 perc.

Kedvezőtlen időjárás esetén a filmet a sepsiszentgyörgyi Művész moziban lehet megtekinteni. A vetítésre egységesen 10 lej értékben lehet jegyeket váltani a Művész mozi jegypénztárában.

Kiállítás

MOHY SÁNDOR-KIÁLLÍTÁS AZ EMŰK-BEN. Július 20-án, szerdán 15 órakor Sepsiszentgyörgyön az Erdélyi Művészeti Központban megnyílik Mohy Sándor festőművész retrospektív kiállítása. A Mohy Sándor sajátos formanyelvében megfestett portrékat, önarcképeket, csendéleteket és tájképeket bemutató tárlat rendezője Bordás Beáta művészettörténész, az Erdélyi Művészeti Központ vezetője. A kiállítást Antal Árpád András, Sepsiszentgyörgy polgármestere, Németh Zsolt, a Magyar Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke és Gazda József művészettörténész nyitja meg. A kiállítás augusztus 20-ig keddtől péntekig 10 és 18, szombaton 11 és 18 óra között látogatható.

METAFORMÁK. Július 21-én, csütörtökön 17 órakor Sepsiszentgyörgyön a Lábas Házban megnyílik Albert Levente képzőművész Metaformák című kiállítása.

Klasszikus és modern balett Balogh Csongorral

Július 20–22. között a Pécsi Balett táncosa, a Kovásznai Tanulók Klubja és Horváth Zita tanárnő egykori tanítványa, Balogh Csongor táncművész vezetésével haladó és kezdő táncosoknak beavató táncművészeti műhelymunkát szerveznek Kovásznán. A tevékenység ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak. Előzetes regisztráció szükséges, jelentkezni a culturacv@gmail.com címen és a 0762 674 516-os telefonszámon vagy Bartha Melinda tanárnőnél lehet.

Hitvilág

KULTURÁLIS ELŐADÁS-SOROZAT. A sepsiszentkirályi unitárius egyházközség júliusi alkalmán meghívott Solymosi Zsolt, a kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium lelkész-tanára, aki 20-án, szerdán 20 órától a sepsiszentkirályi kultúrotthonban tart előadást Közép-Ázsia és a csontok útja címmel. Témája a 2018-as szibériai autós expedíció. Az esten fellép Luppinger Attila gitárművész, a Plugor Sándor Művészeti Líceum volt diákja.

KAPCSOLÓDÓ NEVELÉS. A kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Házban pénteken műhelymunkát, valamint előadást tart Jacsó Ágota, Kapcsolódó Nevelés oktató, mentálhigiénés szakember, öt gyermek anyukája. A műhelymunka délután három órakor kezdődik és a tinédzserkor időszakát, nehézségeit, kérdéseit járja körül. Az eseményre legtöbb 14 főt tudnak fogadni, ezért előzetes regisztráció szükséges a részvételhez. Este hat órától előadás követi a műhelymunkát, melynek címe: Határszabás szelíden, kiabálás nélkül. A belépés regisztráció alapján történik a 0730 600 279-es telefonszámon.

HÁZASPÁROK ZARÁNDOKLATA MEDJUGORJÉBA. Hajlák Attila István plébános augusztus 21–27. között házaspároknak szervez lelkigyakorlatot, zarándoklatot Medjugorjéban, melyre minden érdeklődőt, feltöltődni vágyót hív és vár. Jelentkezni a 0742 698 166-os telefonszámon.

LÉLEKÁPOLÁS RÁKOS BETEGEKNEK. Daganatos megbetegedéssel küzdő idősek számára indít támaszcsoportot a Caritas marosvásárhelyi Teréz Anya Idősek Nappali Foglalkoztató Központja. A heti rendszerességgel zajló csoportfoglalkozásokat Cosma István és Szigyártó Adrienn pszichológusok tartják, akik hisznek abban, hogy egy ilyen csoport lelki támaszt tud nyújtani. Elmondásuk szerint nagy ereje van már annak is, hogy olyanok vannak együtt „sorsközösségben”, akik ugyanazt élik át. A heti rendszerességgel tartott alkalmakra olyan ötvenöt év feletti betegeket, nyugdíjasokat várnak, akiknek segítségre és támaszra van szükségük. Jelentkezni és érdeklődni a 0265 213 509-es vagy a 0741 258 194-es telefonszámon lehet hétköznapokon 9 és 16 óra között.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi műsorán ma: 15.45-től Encanto (magyarul beszélő), 16 órától Lightyear (románul beszélő), 17.45-től Elvis (román felirattal), 18 órától Thor: Szerelem és mennydörgés (román felirattal), 20.15-től Elveszett illúziók (román felirattal), 20.45-től Thor: Szerelem és mennydörgés (magyarul beszélő).

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig az 1918. december 1. úti Adonis (telefon: 0267 324 903, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Richter Gedeon (0267 362 280) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Röviden

VÍZELLÁTÁS. A Közüzemek Rt. tájékoztatja a fogyasztókat, hogy az új nyomóvezeték beüzemelési munkálatai miatt július 19–22. között 8 és 19 óra között a szolgáltatás szünetel a következő sepsiszentgyörgyi helyszíneken és utcákban: Csíki utca, Árkosi út, Árkos község, Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazga­tóság, RGT, TTC, Sepsi Aréna, Hunyadi csárda, Kovács-kastély, valamint a Romulus Cioflec és a Sepsi Aréna közti szakasz (Nicolae Moldovan, Gaál Sándor, Imre István, Forrás és Albert Álmos utca). A vízellátás újraindítása után a víz zavaros lehet. Kérik a fogyasztókat, hogy a jelzett időszakban fokozottan figyeljenek a háztartási gépek és a vizet használó műszaki eszközök üzemeltetésére! Egyes területeken a vízminőség, illetve a nyomás megfelelő paramétereinek elérésétől függően késhet a vízellátás újraindítása. Amennyiben a szolgáltatás újraindításakor a vízellátásban hiányosságokat észlelnek, kérik, jelezzék panaszaikat a következő telefonszámokon: 0744 326 104 vagy

0267 315 393.

ÁRAMSZÜNET. Sepsiszentgyörgyön csütörtökön 8–16 óráig a Borvíz, József Attila, Csorgó és Villa utcában szünetel az áramszolgál­tatás.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. ma Mikóújfaluban, szerdán Málnáson és Málnásfürdőn gyűjti a hulladékot (háztartási, elektronikus, illetve szelektív hulladékot: műanyagot, fémet, papírt és üveget).

ÁLLAMPOLGÁRSÁGI ÜGYINTÉZÉS. Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai szerdán 16–18 óráig Szentivánlaborfalván az ifjúsági teremben fogadják az érdeklődőket. Az igénylőknek összeállítják a magyar állampolgársági kérelmüket, segítenek a gyermekek, házasságok és halálesetek anyakönyvezésében, a hadifogságban elvesztett szülők és élettársak után járó kárpótlás kérvényezésében, illetve anyasági és életkezdési támogatással kapcsolatos kérdésekben.