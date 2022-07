Színházi programok a Kolozsvári Magyar Napokon

A korábbi éveknek megfelelően a Kincses Kolozsvár Egyesület – szoros partneri együttműködésben a Kolozsvári Állami Magyar Színházzal – idén is számos előadást szerepeltet a Kolozsvári Magyar Napok programkínálatában.

A hagyományokhoz híven a Kolozsvári Magyar Napok ünnepi nyitógálájára idén is a Kolozsvári Magyar Állami Színház nagytermébe várják az érdeklődő közönséget augusztus 14-én 19 órától – tudatja közleményé­ben a szervező csapat. Az ünnepi köszöntőket követően a budapesti Duna Művészegyüttes és a Göncöl Zenekar Szerelmünk, Kalotaszeg című produkcióját láthatja a közönség Juhász Zsolt rendezésében a sétatéri szín­padon.

Ugyancsak a színház nagytermében látható augusztus 16-án 19 órától – a Kincses Kolozsvár Egyesület szervezésében – a Székesfehérvári Balett Színház Fantomfájdalom című egyfelvonásos táncdrámája Egerházi Attila rendező-koreográfus színrevitelében. Az alkotók egy nagy történelmi pannó megrajzolása helyett hétköznapi emberek sorsain, küzdelmein és tragédiáin keresztül mutatják be a magyar nemzet szétszakítottságát, valamint a mindenkori politika és háború embert próbáló és a történelmet visszafordíthatatlanul alakító hatásait.

A Kolozsvári Állami Magyar Színház az idei Magyar Napok alatt négy előadással is bekapcsolódik a programsorozatba, az érdeklődők pedig két vendégelőadást is megtekinthetnek. Ezekre belépőjegyek augusztus 7-ig online vásárolhatók a biletmaster.ro weboldalon, augusztus 8-tól pedig a színház jegypénztárában is.

Augusztus 16-án 20 órától a Gyulai Várszínház vendégelőadása, Szilágyi Enikő Jászai Mari naplójából, vallomásaiból és a színésznő egyéni reflexióiból készült Mi lennék nélküled? című egyéni estje lesz műsoron a színház stúdiótermében. Az előadásban elhangzanak Babits Mihály, Petőfi Sándor, Vörösmarty Mihály és Szőcs Géza versei és szövegrészletei is.

Augusztus 17-én, szerdán 20 órától a színház stúdiótermében a Kolozsvári Állami Magyar Színház és a Gyulai Várszínház közös produkcióját, az évad végén nagy sikerrel bemutatott Ifjú barbárok című előadást lehet megtekinteni ifj. Vidnyánszky Attila rendezésé­ben. Az előadás Bartók Béla és Kodály Zoltán életéből inspirálódva, Vecsei H. Miklós szövege és az alkotócsapat improvizációi alapján jött létre, különleges színfoltja pedig az előadást élőben kísérő Tokos zenekar.

Augusztus 18-án, csütörtökön 19 órától ifj. Vidnyánszky Attila első kolozsvári rendezése a Rómeó és Júlia című előadás látható a színház stúdiótermében, amelyet a rendező a 2020/2021-es évadban állított színpadra. Az előadást azóta is töretlen sikerrel, állandó telt házzal játssza a kolozsvári magyar színház.

Augusztus 20-án, szombaton 19 órától, a magyar államalapítás ünnepén a színház nagytermében a hosszú évek után Kolozsvárra visszatérő budapesti Nemzeti Színház és a Magyar Nemzeti Táncegyüttes nagyszabású produkciója, a Vidnyánszky Attila által rendezett és Zsuráfszky Zoltál által koreografált Csíksomlyói passió látható. A Nemzeti Színház mostani Csíksomlyói passiója keresztény hitünk alapjaira kérdez rá, az európai kultuszközösség esélyeire hívja fel a figyelmet. Egy olyan új színpadi nyelv megteremtését tűzi ki célul, melyben a bibliai történet 18. századi interpretációja, valamint Szőcs Géza kortárs költői átirata szerves egységet alkot a Berecz András által megszólaltatott vallásos népénekekkel és azzal a néptánc alapú koreográfiával, melyet a Magyar Nemzeti Táncegyüttes tagjai adnak elő.

A Magyar Napok záróeseményének idén is a főtéri nagyszínpad ad helyet, ahol műsorváltozás miatt a korábban meghirdetett A csárdáskirálynő című előadás helyett a Budapesti Operettszínház Összetartozunk című gálaestje lesz látható.