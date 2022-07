Egyfeszt összművészeti fesztivál Gyergyóban

Gyergyó olyan sokszínű, mint Erdély kicsiben: székely, örmény, zsidó és román kultúra egyaránt jelen van a térségben, amelyet saját arculattal és erős lokális identitással rendelkező települések alkotnak. Az Egyfeszt szervezői már az első kiadásnál beleépítették a koncepcióba ezt az etnikai és regionális sokszínűséget, idén pedig még inkább ráerősítettek erre a különleges erőforrásra. Nem egy helyben ülős, hanem mozgolódós fesztivált ígérnek: ahhoz, hogy a résztvevők a legtöbbet kapják az élményből, több helyszínbe is bele kell kóstolniuk. A színpadok zenei programjain túl Gyergyószentmiklóson város­szinten Alter udvar, Folk­udvar, Gasztró utca, Vásár, Gyerekudvar, Jazzudvar, Retró udvar, Örmény udvar, Képzőművészeti udvar, Színház- és Könyvudvar kínál majd tematikus programokat, ugyanakkor a Gyergyói-medence települései és fontos turisztikai célpontjai is fesztiválhelyszínekké válnak (Alfalu, Csomafalva, Ditró, Remete, Szárhegy, a Gyilkos-tó és a Súgó-barlang).

Ugyanebbe a koncepcióba illeszkedik az egyik idei újdonság, a Hegyilevegő Experience: a gyergyószentmiklósi Bagossy Brothers Company ötlete nyomán a program azokra az ikonikus helyszínekre viszi el a fesztiválozókat Gyergyószentmiklós környékén, ahol a zenekar videoklipeket forgatott. A Hegyilevegő Experience túrakihívás egy pecsételős túrafüzettel, amelyet a Dockyard Stores üzleteiben lehet a fesztivál kezdete előtt ingyenesen beszerezni. Az Egyfeszten a résztvevők nekiláthatnak a kihívás teljesítésének: pecsétet kell szerezni a Súgó-barlangnál, a Wild Ferenc-emlékút – via ferrata – Gyilkos-tó útvonalon, a Háromkúti háznál, a Panoráma kabinnál a Békás-szorosban (itt még egy meglepetés-kiállítás is vár), a Medveakadémián, valamint a gyergyószentmiklósi Your Livingroom klubban.

A Súgó-barlang Erdély és Európa egyik leghíresebb barlangja, nevét a helyi lakóktól kapta: a huzat és a víz zúgása egy suttogó, susogó hangot idéz elő. Öt védett denevérfaj is él benne. Rájuk vigyázva idén is lesznek koncertek ezen a különleges helyszínen is: a Makám zenekar borkóstolóval egybekötött fellépésére résztvevőként regisztrálni az InTime applikáción keresztül lehet. Ugyanígy kell előre bejelentkezni a szervezett gyalogos vagy kerékpártúrákra is a Gyilkos-tó körül vagy a via ferrata alternatív hegymászóútvonal megmászására.

A kulturális programok közt szerepelnek kiállítások (képzőművészeti, fotó, illusztráció, emlékmű, karikatúra, képregény, veterán autók, múlt századbeli telefonok), könyvudvar, felolvasószínház, közönségtalálkozó (Botházi Máriával), könyvbemutatók (Farkas Wellmann Endre, László Noémi – Kürti Andrea, Zilahi Csaba), beszélgetések (Hobo; Miklós Réka; Bartis Attila, Kemény István, Wirth Imre; Kollár-Klemencz László), slam poetry, a Figura Stúdió Színház előadásai, bábelőadások és kirakatszínház is.

A gyergyói fesztiválra ugyan a Kárpát-medence és az ország minden részéből várnak résztvevőket, de a szervezők úgy döntöttek, a helyieknek féláron biztosítanak belépőket – jelentették be a július 11-i sajtótájékoztatón. Tehát mindenki, aki bizonyítani tudja, hogy a Gyergyói-medence valamely településén lakik, mindössze 125 lejért válthatja ki a négynapos fesztiválbérletet, amely amúgy 250 lejbe kerül. A napijegy 70 lej, a 12 éven aluli gyerekek számára a belépés ingyenes, ugyanakkor van családi jegy is, amely a 4 napra 490 lejbe kerül, és két felnőttnek, valamint két, 12 éven felüli gyereknek biztosít belépést. A különböző helyszínekről és a teljes programról az egyfeszt.ro oldalon lehet részletesen tájékozódni.