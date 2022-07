Termelői csoportok pályázatait várják

A kiírás keretösszege 15,4 millió euró. A pályázati kiírás részletesen tanulmányozható az ügynökség honlapján (afir.info), a 9.1-es számú intézkedés leírásánál (termelői csoportok megalakulása és működésük támogatása).

A megyei vidékfejlesztési hivatal szakemberei szerint nagyon jó uniós támogatás-szerzési lehetőség lenne ez a megyében megalakult számos szövetkezet számára, amelyek a 4.1-es intézkedésre (gazdaságok korszerűsítése) pályáztak. Nincsenek is kevesen, megyei szinten 38 mezőgazdasági szövetkezet tett le pályázatot ebben a programban. A törvényes rendelkezések értelmében termelői csoportként ismerhetőek el a mezőgazdasági cégek, szakmai egyesületek és alapítványok, társasok és mezőgazdasági szövetkezetek. A kétféle támogatás nem zárja ki egymást, tehát mindenki kérhetne a már elnyert pénzek mellé a most megnyitott 9.1-es alapból is támogatást – annál is inkább, mivel a sikeresen pályázó szövetkezeti tagoknak az idevágó törvényes rendelkezések értelmében a mezőgazdasági termelésük több mint felét a szövetkezeten keresztül kell értékesíteniük. A pályázó termelői csoportok pedig pontosan a közösen értékesített termények, termékek értéke szerint kaphatnak támogatást.

A szakemberek szerint a pályázni óhajtók még nincsenek késésben, az októberi határidőig nagyon sok idő van, és el lehet készíteni a viszonylag egyszerű pályázatot. A mezőgazdasági minisztérium által kiadott termelő csoporti elismervény elég rövid idő alatt megszerezhető. Első lépésként a megyei mezőgazdasági igazgatóságon kell jelentkezni (az állomási Termés utcában található a hivatal), ahol felvilágosítást kaphatnak, hogy milyen iratokat kell letenniük, majd a dosszié összeállítása után az igazgatóság elküldi azokat a minisztériumba.

A termelői csoport elismertethető a mezei nagykultúrákban, a zöldségtermesztésben és az állattenyésztésben is. A pályázat nem önrészes, a támogatás maximális értéke évente 100 ezer euró. A támogatást öt éven keresztül kaphatja a sikeresen pályázó termelői csoport. A támogatás eladásfüggő, első évben a közösen eladott termények, termékek értékének 10 százaléka igényelhető, a második évben az eladási érték 8 százaléka, majd a következő években a 6, 5, illetve a 4 százaléka.

Az előző években a megyéből többen is pályáztak a termelői csoport megalakításának támogatására, sikeresen pályázott a bölöni, az ajtai és a vargyasi állattenyésztők egyesülete, az árkosi mezőgazdasági társas, valamint a baróti volt Silv-Alim társas. Legutóbb a Csernátoni Farm nevű cég ismertette el magát termelői csoportként és pályázott sikeresen. A vidékfejlesztési szakemberek szerint szinte biztosra vehető, hogy idén sem lesz nagy versengés a támogatás elnyeréséért, hiszen az előző évek kiírásainál az volt a jellemző, hogy a rendelkezésre álló keret nagyobb volt, mint az érvényes pályázatokban igényelt pénzek összege.