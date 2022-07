Kihirdették a nyerteseket

A megyei vidékfejlesztési hivatal közölte: a napokban megjelent a nyertesek országos listája a 4.1.7-es és 4.1.8-es alintézkedésnél. A pályázati kiírás harmadik hónapjában letett igénylésekre adott választ tette most közzé az intézmény. A két alintézkedésnél a kiírás utolsó hónapjára (a tavaly december 26. és január 25. közötti időszakra) maradt meg pályázati pénz és sikerült 10 pályázatot Kovászna megyéből is feltölteni az ügynökség online pályázati rendszerébe. A most közzétett eredmények sajnos nem a legjobbak: a 10 pályázatból csupán kettőnek sikerült elnyernie a támogatást, a 4.1.8-as intézkedésnél. Az elnyert támogatás összértéke 1,7 millió euró.