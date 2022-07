Nem épül 25 új kórház

Este újabb közleményt adott ki a tárca Alexandru Rafila miniszter és Adriana Pistol államtitkár aláírásával, amelyben leszögezik: az előző kormány egy 49 tételes listát nyújtott be az Európai Bizottsághoz, amely jóvá is hagyta azt. A beruházási javaslatok három kategóriába sorolhatók: új kórházak építése (mint például a temesvári regionális onkológiai központ vagy a brassói regionális sürgősségi kórház), meglévő kórházak (új épületekkel, amelyek átveszik egyes kórházaktól a teljes orvosi tevékenységet), valamint régi kórházak korszerűsítése, bővítése, akár új részlegek építésével is. A tegnapi közlemény szerint ebből a 49 objektumból választanak majd ki – a kormány által felállított és kormányhatározattal rögzített prioritási szempontok szerint – legkevesebb 25 egészségügyi intézményt, és miután ezt a listát is kormányhatározatban fogadják el, megkezdik az egyes beruházások finanszírozásához szükséges eljárásokat. A minisztérium közzétette a 49 tételes listát is, ezek között 24 található Erdélyben vagy a Partiumban. Székelyföld két marosvásárhelyi és egy csíkszeredai építkezéssel jelenik meg ebben a felsorolásban.