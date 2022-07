Nő a pozitivitás, de lassul a terjedés

Július 11-e és 17-e között 25 092 személyt diagnosztizáltak SARS-CoV-2-vel; ebből 4,4 százalékuknál mutatták ki az omikron BA.5 vírusvariánst, amely fertőzőbb, de kevésbé súlyos megbetegedést okoz – jelentette ki az államtitkár, aki szerint a heti esetszámok növekedése több mint nyilvánvaló: az előző héten 14 943 eset volt, a múlt héten pedig már több mint 25 000. Az elmúlt héten az országos közegészségügyi intézet 27 COVID-19-es beteg (18 férfi és 9 nő) halálát jelentette, ami kevesebb az egy héttel korábbinál (július 4–10.), amikor 33 halálesetet regisztráltak.

Július 11-e és 17-e között 25 197 RT-PCR-teszt és 88 075 antigéngyorsteszt eredményét dolgozták fel. A pozitivitási ráta növekedő tendenciát mutat: míg június 20–26. között 4,9 százalékos volt, ez június 27. és július 3. között 8 százalékra, július 4–10. között 12,3 százalékra, július 11–17. között pedig már 18 százalékra emelkedett. Csökkent viszont az esetszámok növekedési aránya: július 4–10. között 53 százalék volt, július 11–17. között pedig 46 százalék.

A július 4–10. közötti héten az aggodalomra okot adó esetek 2 százalékánál, a július 11–17. közötti héten 4,4 százalékuknál mutatták ki a fertőzőbb, de enyhébb tüneteket okozó omikron BA.5 jelzésű vírusvariánst – mondta még az egészségügyi államtitkár.

A minisztérium honlapján közzétett napi járványügyi jelentés szerint az elmúlt 24 órában 3288 új koronavírusos megbetegedést igazoltak Romániában tízezernél több teszt eredményének feldolgozása nyomán; 675 esetben újrafertőződésről van szó. A járvány kitörésétől kezdve összesen 2 967 222 fertőzést igazoltak hivatalosan Romániában.

A legtöbb új esetet Bukarestből (667), valamint Brassó (228) és Kolozs (166) megyéből jelentették. A 14 nap alatt regisztrált új fertőzöttek száma ezer lakosra vetítve országos szinten 1,14. A fertőzöttségi arány Bukarestben a legnagyobb, 4,58 ezrelék, ezt Ilfov (3,17), Kolozs (2,52) és Brassó (2,41) megye követi. Jelenleg 2132 személyt kezelnek kórházban COVID-19-cel (237-tel többet, mint előző nap), közülük 115 szorul intenzív ellátásra (7-tel több, mint vasárnap), 95 nincs beoltva. A beutaltak közül 391 kiskorú (62-vel több), háromnak az állapota súlyos (eggyel többnek, mint vasárnap). Két újabb áldozata is van a kórnak, 70 éven felüli férfiak, akik más betegségekben is szenvedtek; egyikük be volt oltva, a másikuk nem. A fertőzés következtében elhunytak száma velük 65 815-re emelkedett.

Háromszéken 11 új fertőzést igazoltak az előző 24 órában, megyénk kéthetes fertőzöttségi mutatója 0,59 ezrelék. Kórházban jelenleg 15 koronavírusos beteget ápolnak megyénkben, közöttük két gyermeket, egyikük sem szorul intenzív terápiára.