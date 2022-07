Beszólt Magyarországnak a szlovák külügyminiszter

Ivan Korčok felszólította a magyar felet, hogy tartsa be azokat a szabályokat, amelyekben Magyarország és Szlovákia megegyezett az oktatási támogatásokat illetően 2004-ben. A szlovák külügyi tárca szerint 2011-től Magyarország egyoldalúan megváltoztatta az oktatási támogatások kifizetésének módját – írja a ma7.sk.

„A Szlovák Köztársaság ezért nem kér semmi mást, csak azt, hogy magyar partnereink tartsák tiszteletben a 2004-es egyezményt” – mondta Juraj Tomaga külügyi szóvivő.

A szlovákiai magyar és a magyarországi szlovák kisebbség anyaország részéről nyújtandó oktatási-nevelési támogatásainak eljuttatásáról szóló megállapodást Kovács László akkori magyar és Eduard Kukan külügyminiszter 2003. december 12-én írta alá Brüsszelben.

Most a Denník N szlovák napilap magyar változata arról tájékoztatott, hogy Szlovákia arra kérte a magyar felet, az oktatási támogatást ne egyéneknek folyósítsa, hanem intézményeknek.

A szlovák oktatási minisztériumnak nincs hivatalos információja a Magyarország által szlovák állampolgároknak folyósított támogatásról. „A nemzetiségi iskolákban a kulturális és nyelvi identitás megőrzésével is foglalkoznak. Ez a sajátos nevelési folyamat a nemzetiségi iskolákban időben és anyagilag is igényesebb. Ezt a nemzetiségi iskolák finanszírozása során is figyelembe vesszük” – mondta a TASR hírügynökségnek az oktatási tárca sajtóosztálya.

„Ha az oktatási támogatást közvetlenül az iskoláknak nyújtanák, akkor azok a támogatást a nemzetiségi oktatási program megvalósítására tudnák felhasználni” – vélekedik a minisztérium.