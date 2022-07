Reménykedhetnek az EU-csatlakozásban

Következő írásunk

Kisgyermekes családok már rajzfilmet is nézhetnek a Rétyi Nyír meglátogatása közben az okostelefonjukról: elkészültek és a helyükre kerültek azok a QR-kódos táblák, amelyek a Székelyföldi Legendárium részeként Háromszék egyik legfontosabb nevezetességének mondáját elevenítik fel hat részletben. Nem minden szülő lelkesedik azért, hogy az erdő közepén is képernyőt bámuljanak a levegőzni kivitt csemeték, de ez nem kötelező, modern technika nélkül is jót lehet barangolni a perzselő nap ellen oltalmat nyújtó lombok alatt, gyalogosan vagy biciklivel, sőt, lóháton is.