Pazarlás a paradicsomlocsolás

Ciucă a tegnapi kormányülés elején közölte: az országos meteorológiai és hidrológiai intézet prognózisa alapján rendkívül meleg várható a következő napokban, ezért azzal bízta meg a katasztrófavédelmi főosztályt, hogy csütörtöktől külön válság­stáb kövesse figyelemmel a kánikula hatásait. Tegnap az országos vészhelyzeti bizottság (CNSU) is összeült, hogy cselekvési tervet dolgozzon ki a hőség várható következményeinek kezelésére. A kormányfő az egészségügyi és a védelmi minisztériumtól is készenlétet kért, hogy szükség esetén azonnal a lakosság segítségére siet­hessenek.

Nicolae Ciucă kedden tanácskozott az aszály hatásait monitorozó minisztériumközi bizottsággal. Ezt követően azt mondta: minden hazai és európai erőforrást be kell vetni a mezőgazdaság megmentése érdekében. „Az öntözőrend­szerek üzembe helyezése a legfontosabb feladatunk. Az állami tulajdonú vízvezeték-hálózat teljes rendszerét fel kell újítani és ki kell bővíteni. Az aszály sújtotta területeken végrehajtandó intézkedések a mezőgazdasági és vidékfejlesztési minisztérium javaslatain alapulnak majd, és minden szakminisztérium és felelős hatóság hozzá fog járulni az Európa nagy részét már sújtó szárazság hatásai elleni küzdelemhez” – jelentette ki a miniszterelnök.

A tegnapi kormányülés végén Tánczos Barna környezetvédelmi miniszter kifejtette, számos településen a normál fogyasztásra építették ki az ivóvízellátó rendszereket, anélkül, hogy számolnának azzal, hogy a lakosság esetleg más célokra is használja az ivóvizet: öntözésre, ipari célokra, úszómedencék feltöltésére, a kert vagy a gyep öntözésére. „Különösen ebben az időszakban kell felelősségteljesnek lennünk, és vigyáznunk kell erre az erőforrásra” – jelentette ki a környezetvédelmi miniszter, aki szerint egyes önkormányzatok kénytelenek lesznek intézkedéseket bevezetni, hogy közép- és hosszú távon biztosítva legyen a lakosság ivóvízellátása. Tánczos kijelentette, nemcsak az úszómedencék ivóvízzel való feltöltése jelent pazarlást ebben az időszakban, hanem a kert ivóvízzel történő locsolása is, „még akkor is, ha sajnáljuk az elültetett paradicsomokat”.