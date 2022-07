Ütemterv szerint halad a Sepsiszentgyörgyöt elkerülő új terelőút építése – jelentette ki Antal Árpád polgármester a Háromszék kérdésére. Az önkormányzat is kap jelentéseket a munkálatok állásáról, drónfotókon is követik a haladást, egyelőre minden a tervek szerint halad. Zajlik a nyomvonal kijelölése, következik az alapozás, egyes hídelemek leszállítása.

Mint ismert, a Sepsiszentgyörgyöt Szotyor és Kilyén felől elkerülő út tervezésére és megépítésére az Országos Közútkezelő Társaság tavaly szeptenberben írta alá a szerződést egy bolgár és romániai cégekből álló társulással. A szerződés értelmében a terelőutat 2023 végéig kell megépíteni. A 11,56 kilométer hosszúságú, több hidat is magában foglaló út összköltsége valamivel kevesebb, mint 352 millió lej. Az út Szotyor előtt ágazik le a 12-es országútból, elkerüli Szotyort, Kilyént és Sepsiszentgyörgyöt, majd a város csíkszeredai kijáratánál, a Sepsi Aréna mögött csatlakozik újra a 12-es országúthoz. A műszaki leírás szerint a terelőút kétsávos lesz, négy körforgalmat is kialakítanak, kettőt a 12-es országúttal való kereszteződéseknél, egy harmadikat a Kilyén és Uzon közötti 103B jelzésű megyei úttal való találkozásnál. A negyedik körforgalom a Kovászna felé vezető 13E jelzésű országút kereszteződésénél helyezkedik majd el. Emellett három vasúti felüljáró kialakítása is szerepel a tervekben.