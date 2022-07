A vízszolgáltató kovásznai részlegének vezetője érdeklődésünkre elmondta: a szárazság miatt a Nagy-Bászka vízhozama nagyon leapadt, ennek ellenére a kovásznai víztisztító állomáshoz elegendő mennyiségű víz érkezik, így jelenleg normális paraméterek között tudják biztosítani a vízszolgáltatást. „A vízháznál és a Montana Szálló mögött színültig vannak a víztárolók, a Cserésben található tartály viszont üres, ezért nyomatékosan kérjük a fogyasztókat: a vízzel spóroljanak” – mondta Bicskei Loránd, a vízszolgáltató kovásznai vezetője.

A szárazság mellett akadnak egyéb problémák is, amelyek üzemzavart okozhatnak a vízszolgáltatásban. Amint Gyerő József polgármester elmondta, a fürdőváros területén több utca felújítása is folyamatban van. A munkálatok során az odafigyelés ellenére történnek kisebb-nagyobb csőtörések, ezekről nem tudják idejében értesíteni a lakosságot. Ez történt szerdán is, amikor az Aurel Vlaicu utcában elszakadt a fővezeték, és a környéken lakók víz nélkül maradtak. „Amikor beütemezett javítások vannak, a szolgáltató idejében értesít, mi pedig a rendelkezésünkre álló eszközök (Facebook, a város honlapja stb.) segítségével tudatjuk a lakossággal, hogy arra a pár órára, amíg a javítás tart, tartalékoljanak vizet” – mondta a polgármester.