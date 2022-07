Tűz ütött ki Sepsiszentgyörgy városa fölött, a Kolcza-gödör és a Világlátó-csúcs mögötti oldalban, az erdő alatt, pénteken kevéssel dél előtt. A hatalmas füsttel járó legelőtűzről a környéken lakók értesítették a katasztrófavédelmi felügyelőséget, és ők is igazították útba a kiérkező tűzoltókocsit.

Közben a Szemerja negyedi magasabb tömbházak lakói is észrevették a füstfelhőt, a területtulajdonos Szemerja-Görgő Közbirtokosság elnökét, Csákány Lászlót és alelnökét, Papp Ernőt is értesítették ismerősök. A tűzoltókon kívül a helyszínre érkeztek a villanyvállalat munkatársai is, akik áramtalanították a vezetéket. Ugyanis, a szakemberek megállapították, hogy a tüzet az ott levő villanyoszlopon keletkezett rövidzárlat által kiváltott szikra okozta. A tűzoltók mintegy 45 perc alatt eloltották a legelőtüzet. A kisereglett közbirtokossági tagok nagy szerencsének tartják, hogy a tűzoltók időben érkeztek, és a lángok nem csaptak át a szomszédos erdőre. Ugyanakkor figyelmeztetnek, a hőség miatt legelő- és kaszálótüzek keletkezhetnek, ők leginkább a tulajdonukban levő, Sepsiszentgyörgy és Előpatak közötti területeket féltik, ugyanis azok, annak dacára, hogy magánterületek, közkedvelt piknikező helyek. Csákány László elmondta, többször figyelmeztették az ott tüzet rakókat, de úgy tűnik, a tulajdonosnak semmi joga nincs, általában melegebb éghajlatra kívánják őket. Együtt gondolkoznak a városházával, miként lehetne korlátozni ott a tűzgyújtást.