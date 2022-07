A konyhai kiegészítők sokoldalúsága gyönyörködtet! /X/

Mik azok a berendezési tárgyak, amik elmaradhatatlanok a konyhából? Asztal, szék, konyhabútor, lámpa, nagyjából ezek azok a feleletek, amik első körben a legtöbbekben jogosan felmerülnek. Pedig akadnak olyan válaszok is, amik akár meghökkentőnek is tűnhetnek, viszont szó szerint színnel és élettel ajándékozhatják meg a környezetüket.

Az élet számtalan formája a konyhából sem hiányozhat!

A virágállványok azon túl, hogy nem mindennapi jellemvonásokkal rendelkeznek, védelmező közegként szolgálnak a növényeknek. A virágok jelenléte a lakásban olyan kincs, ami felbecsülhetetlen értékű. Viszont sokan főleg a hálószobába vagy esetleg a nappaliba pozicionálják őket. Ellenben nyitott terek esetén, amikor a nappali történetesen egyúttal a konyha, máris összefolyhatnak azok a bizonyos előre megszabott határok. S a növények hipp-hopp a konyhában találhatják magukat! Szerencsére! Nyilván azért arra érdemes odafigyelni, hogy olyan fajták váljanak a sütés-főzés környezetének részévé, amik bírják a meleget, a gőzképződést stb. Amennyiben persze az állvány elhelyezése védett helyen megoldható, akkor még ezekre a tényezőkre sem kell figyelmet szentelni.

És hogy miért jó ötlet mindez pont a konyhában? Azért, mert az állványok stílusosságukkal öltöztetnek. Olyan berendezési tárgyak, amik belakják a teret, amik a növényeken keresztül konkrétan nagymértékben képesek megváltoztatni a közegük milyenségét és amikre nem mellesleg csak úgy is öröm ránézni. Még hogy a praktikussághoz nem társulhat jól látható szépség! Dehogynem, s erre pont ezek a modellek a bizonyítékok!

Tükröm tükröm mondd meg nékem mi legyen ma az ebédem?

A tükörrel kapcsolatban a vélekedések eléggé megoszlanak. Van, aki szereti, ha itt is-ott is felbukkannak a lakásban, akad, aki legfeljebb öltözködés meg fürdőszobai ténykedés közben képes csupán elviselni őket. Mindenesetre az biztos, hogyha valami extra lakberendezési tipp megvalósítása a cél, akkor a tükör konyhai bevetése több, mint érdekes ötlet. De miért is ne válhatna be? Arról nem is beszélve, hogy még akár hozzá is járulhat a gasztronómiai kalandozások sikeréhez, hiszen optimális elhelyezésével olyan képet tárhat a nézelődő szeme elé, ami egyébként nehezen vagy egyáltalán nem észlelhető. Érdemes olykor olyan trükkökkel, jelen esetben tükrökkel kísérletezni, amik meglepőek, ugyanis pont ezért nem várt pozitív változásokat is generálhatnak. (X)