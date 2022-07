Nőtt az építőipari termelés

Következő írásunk

Hogyan tovább, Kárpát-medence? címmel idén is megtartották a Magyar Állandó Értekezlet egyfajta kistestvéreként Mini-Máértként is emlegetett nemzetpolitikai kerekasztalt Tusnádfürdőn a 31. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor részeként. A hagyományos kerekasztal-beszélgetésben a Kárpát-medencében és Nyugat-Európában élő magyarság jelenlegi helyzetéről számoltak be a közösség vezetői, az érdeklődők így betekintést nyerhettek abba, hogy milyen gondokkal szembesülnek nemzetközösségünk különféle országokban élő tagjai.