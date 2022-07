Tavaly a Földet bemutató Gaia alkotást, idén a Holdat szemléltető Museum of the Moon (A Hold múzeuma) elnevezésű installációt tekinthetik meg az érdeklődők még egy hétig az Erzsébet parkban, a kis tó felett.

A Museum of the Moon elnevezésű, 7 méter átmérőjű alkotás Luke Jerram munkája, amely a Hold NASA-fotók alapján készített hű mását mutatja be. A megvilágított gömb felülete megközelítőleg 1:500 000 méretarányos, így minden centimétere 5 kilométert mutat be a Hold felszínéről.

A rendkívüli fényinstalláció, melyet a világ legkülönlegesebb helyszínein lehetett eddig megtekinteni, csodát varázsolt templomokba, múzeumokba, parkokba és irodaépületekbe is. Az alkotás közelebb hoz bennünket egy igen erős szimbólumhoz, hiszen a Hold mindig is az inspiráció forrása volt az emberek számára, egy olyan elem, amely szétszakíthatatlan kötelékeket hoz létre – írták a szervezők, a Lights on Romania, illetve Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala.

Akárcsak tavaly, amikor a Gaia nevű alkotást tekinthették meg az érdeklődők, idén is ingyenes fotóstandnál lesz lehetőség közös fotót készíteni a Holddal, a helyben kinyomtatott fénykép pedig méltó emléke lehet az eseménynek. Ez működött az elmúlt hétvégén, de 29-én és 30-án is várja a látogatókat az Erzsébet parkban 17 és 21 óra között.

A jógafoglalkozások első felvonását is megtartották szombaton, gyakorlottak és kezdők egyaránt kipróbálhatták ezt a mozgásformát Gabi Chirilă jógaoktatóval. Az ingyenes, egyórás közös foglalkozásra a tó melletti zöldövezetben került sor, a folytatás július 27-én, szerdán 19 órától lesz.

Szintén a helyszínen Csere Mihály, a Vega Csillagvizsgáló munkatársa csillagászati bemutatót tart július 30-án, szombaton 19 órától, mely során a Holdra vonatkozó kevésbé ismert információkat oszt meg, kérdésekre válaszol. Teleszkóppal azt a helyet is megnézhetik majd az érdeklődők, ahol a holdra szállás történt.

Július 31-én, vasárnap dzsesszkoncerttel köszönhetünk el a Holdtól, 18 órától a Jazzpar Trio formáció koncertjét hallhatják majd a látogatók a tó partján. Az együttes a 30-as évek párizsi hangulatát idézi fel zenéjével. (-kas)