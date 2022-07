Háromszéken is Muzsikál az erdő

A klasszikus és népzenei koncerteket, erdei sétákat, előadásokat és gyermekprogramokat kínáló, de a helyi értékeket és gasztronómiát is bemutató eseménysorozatot 2004-ben indították Magyarországon, 2017 óta már a Bihar megyeiek is élvezhetik, és idén először Háromszéken, Hargita és Brassó megyében is megszervezik – vázolta Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke. Jelezte, mindazok, akik szeptember 3-án kilátogatnak majd a Bodok községhez tartozó sütei borvízforráshoz, megtapasztalhatják majd, milyen sajátosan hangzik a zene az erdő lombjai között. Kifejtette, a háromszéki rendezvény partnerei Kovászna megye tanácsa és Bodok önkormányzata, az Agrosic és a Vadon Egyesület, magánerdészetek és a hegyimentő szolgálat.

Tánczos Barna környezetvédelmi miniszter a Muzsikál az erdő a Kárpátok bércein rendezvény védnökeként arra hívta fel a figyelmet, hogy a szaktárca partnerségével zajló rendezvény oly módon népszerűsíti az erdőt, annak fontosságát illetve védelmét, hogy minimálisan avatkozik be a természetbe. A koncertek hangosításakor is szem előtt tartják ezt az elvet, amint a helyszínek kiválasztásában is, utóbbiakat úgy jelölték ki, hogy ne gépkocsival, hanem gyalogosan, sétálva lehessen majd megközelíteni. Hargita megyében a csíkszentkirályi Gesztena-pusztán tartják meg a programokat – hangzott el.

A Brassó határában tartandó rendezvényről Szenner Zoltán, Brassó Megye Tanácsának alelnöke kifejtette, az érdeklődőket román, magyar valamint szász népzenével, néptáncokkal várják, a gyermekek számára is biztosítanak majd foglalkozásokat, a cél pedig az, hogy a kulturális esemény révén a környezettudatos életmód lényegét is népszerűsítsék. A rendezvénysorozatba a brassói filharmónia is bekapcsolódik majd – mutatott rá Allen Coliban, Brassó polgármestere. Hangsúlyozta: városa büszke a multikulturalitására, ezt pedig az eseményhez kapcsolódó programokban is megjelenítik. Megjegyezte: a brassóiak számára az erdő igen nagy fontossággal bír.

Szabó Lajos, a projekt kezdeményezője, a magyarországi Muzsikál az Erdő Alapítvány elnöke elmondta, idén immár 19. alkalommal, öt térségben szervezik az összművészeti rendezvénysorozatot, melyben az erdő és a zene összefonódik, s amellyel arra kívánják felhívni a figyelmet, hogy „ugyanúgy felelősek vagyunk egymás iránt, mint a környezetünkért” – fogalmazott. Elmondta, rendhagyó eseményeikkel a fenntartható életvitel irányába szeretnék elmozdítani a közösségeket, rávilágítani azok sokrétű értékeire, a környezet megismerésére, szeretetére valamint annak védelmére. Kijelentette, az erdő testi-lelki feltöltődésünk igazi forrása, s úgy vélte, fenntartható, közös jövőt csak összetartással valósíthatunk meg.