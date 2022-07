Vasárnap remek hírrel örvendeztette meg szurkolótáborát a hatszoros bajnok és hétszeres Román Kupa-győztes Sepsi-SIC, amely közösségi oldalán jelentette be, hogy visszatér a megyeszékhelyi alakulathoz a zöld-fehérek korábbi csapatkapitánya, Annemarie Gödri-Părău. Együttesünk arról is közölt hírt, hogy továbbra is Sepsiszentgyörgyön folytatja pályafutását Botos Petra, míg Nemes Gréta búcsúzik a háromszéki csapattól.