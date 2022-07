Múzeumban tiltakoztak a klímavédelmi aktivisták

Az olasz rendőrség közleménye szerint a fiatal nő és férfi jegyet váltva jutott be a múzeumba, majd a Botticellinek szentelt teremben elkezdték tiltakozó akciójukat. A földre molinót helyeztek el Utolsó generáció. Nem a gázra. Nem a szénre felirattal, majd kezüket a védőüveghez ragasztva hangosan tiltakozni kezdtek a szén- és gázfelhasználás ellen. A rendőrség letartóztatta az aktivistákat, akiket három évre kitiltottak a városból.

„Lehet ma ilyen szép tavaszt látni?” – idézte az aktivistákat a Cor­riere della Sera.

A Just Stop Oil aktivista csoport tagjai Nagy-Britanniában több hasonló akciót hajtottak már végre 2022-ben különböző múzeumokban. Július 4-én a londoni National Galleryben két Just Stop Oil (JSO) feliratú pólót viselő fiatal John Constable The Hay Wain (A szénásszekér) című festményére rögzítette saját apokaliptikus jövőt ábrázoló verzióját, majd a kezüket is a kerethez ragasztották, és a kép mellé térdelve fennhangon fejezték ki tiltakozásukat.

Július 5-én Leonardo da Vinci Az utolsó vacsora című művének a londoni Royal Academyben őrzött egyik másolatának keretéhez ragasztották magukat, de hasonló akciókat hajtottak végre Manchesterben és Glasgow-ban is. Emellett korábban megszállták a British Grand Prix útvonalát is, márciusban pedig Premier League-mérkőzéseken rohantak be a pályára.

A Just Stop Oil célja rávenni a brit kormányt, hogy hagyjon fel a fosszilis tüzelőanyagok vásárlásával és gyártásával, és ennek érdekében „erőszakmentes direkt akciók” formájában tanúsítanak civil ellenállást.

„Nyolc év alatt teljesen le kell állnunk a fosszilis tüzelőanyagok használatával. Az átmenet masszív befektetést kíván a tiszta technológiákba, a megújuló energiaforrásokba és az energiatárolásba, ugyanakkor a jelenlegi energiafogyasztás nem fenntartható” – írja honlapján a szervezet.