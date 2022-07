Méhnyakrákszűrési kampány kezdődött tegnap Háromszéken: az első szakaszban három községben áll meg a mozgó nőgyógyászati rendelő (egy kisbusz), és csak a 24–29 éves hölgyeket várják vizsgálatra, ősztől azonban a kórházakban is fogadják az érdeklődőket 64 éves korig. Az Európai Unió által finanszírozott programot tegnap mutatták be Sepsiszentgyörgyön, jelentőségét orvosok és más egészségügyi szakemberek, önkormányzati és intézményvezetők, nőszövetségi képviselők is méltatták. A vizsgálat és az esetleges kezelés is ingyenes, egészségbiztosítás nélkül is igénybe vehető.

A program háromszéki koordinátora, a marosvásárhelyi orvosi egyetemen oktató Finta Hajnalka maga is megyénkből származik (gelencei születésű), és szívügyének érzi a nők egészségét. Elmondása szerint ez az egyetlen rákos megbetegedés, amely szűréssel megelőzhető, ezért nagyon ajánlja a vizsgálatot, hiszen térségünkben sokaknak gondot jelent egy esetenként több ezer lejes vizsgálat vagy kezelés, most pedig bárki számára ingyenesen elérhetővé válik a megelőzés. Az orvosnő megköszönte a helyi és megyei vezetők széles körű támogatását, és közölte, hogy először oda mennek, ahol a családorvosok és polgármesteri hivatalok leghamarabb megszervezték a karaván fogadását, de más-más helyszínekre augusztusban kétszer is visszatérnek még. A kisbusz egyébként három megyét szolgál ki. Távlatilag több tervük is van, például nagyobb vállalatoknál is szerveznének szűrést, ha van rá igény. Végül leszögezte: az első szakasz ugyan tényleg a kevésbé veszélyeztetett fiataloknak szól, de senkit nem akarnak kihagyni, mindenki eljuthat majd az ingyenes szűrésre a következő másfél évben, aki el akar.

2013-ban, Ritli László egészségügyi minisztersége alatt már elindult egy ingyenes méhnyakrákszűrési program, ez azonban egy-két év után lecsengett – emlékeztetett András-Nagy Róbert, a megyei kórház menedzsere, kifejezve reményét, hogy ezúttal jobban alakulnak a dolgok. A programhoz a kórház is csatlakozik, hamarosan ott is megkezdődik a szűrés. András Pál nőgyógyász elmondta: átlag kétpercenként hal meg valaki méh­nyakrák következtében a földön, hiszen évente 570–580 ezer megbetegedést jegyeznek, és ebből mintegy 250 ezer elhalálozást. Földrészünkön Románia a sereghajtók közé tartozik évi 4000–4500 esettel, akik közül mintegy 2000 meg is hal. A méhnyakrákot egy vírus okozza, amely ellen létezik oltás: ezt is népszerűsíteni kellene, az esetek 70–80 százalékának oltással elejét lehetne venni – és ha ehhez a szűrést is hozzáadjuk, 90 százalékkal kevesebb áldozata lenne a kórnak. A megyei kórházban augusztus 1-jétől indul a szűrés, naponta 8–15 óráig lehet majd időpontot kérni (telefonon vagy online), és ha felfedeznek valamit, a kezelést is tudják helyben biztosítani – közölte. Octavian Stan orvos ezt azzal egészítette ki, hogy a nők általában megijednek a rossz eredmény hallatán, de tudniuk kell, hogy a kezdeti szakaszban felfedezett betegség könnyebben, egyszerűbben és olcsóbban gyógyítható, kevésbé megterhelő a szervezet és a hozzátartozók számára is.

A megyei tanács alelnöke, Jakab István Barna azt emelte ki, hogy az elmúlt években nagy beruházások történtek a megyei kórházban, kapacitása is bővült, a családorvosok szövetségének elnöke, Lucia Șereș pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a családorvosi rendelőkben a 11–18 éves lányok számára rendelkezésre áll a méhnyakrák elleni oltás, bárki kérheti beadatását.

A megyei orvosi kamara elnöke, Opris Zsolt a program bővüléséről számolt be: októbertől a 30 év fölöttiek számára is adott lesz a szűrés lehetősége, más vizsgálatokat is bevezetnek, és ahogy lesznek adatok, statisztikákat is készítenek. Arról, hogy hol tartunk és merre haladunk, a megyei közegészségügyi igazgatóság vezetője, Ágoston László szolgált néhány számmal: 2021 végén 511 méh­nyakrákos beteg volt a megyében, most 523. A gyógyszerészkamara elnöke, Szabó Péter a szégyenérzet leküzdésére biztatott, az asszisztensek rendjének alelnöke, Țifrea Bedő Zselyke pedig minden tőlük telhető támogatást megígért. Üdvözölte a kezdeményezést és sok sikert, ugyanakkor folytatást is kívánt annak Ráduly István prefektus, Vargha Fruzsina alpolgármester pedig – aki koránál fogva a kezdeti célcsoporthoz tartozik – arra biztatta kortársait, hogy vegyenek részt a szűrésen. Illyefalva polgármestere, Fodor Imre azt tartotta fontosnak elmondani, hogy sokkal több hölgy – anya, testvér, lány, rokon, barát – lenne életben, ha eljutott volna a szűrésre, Gelence elöljárója, Ilyés Botond pedig kijelentette: minden segítséget megadnak ahhoz, hogy minél többen jussanak el a mozgó rendelőbe; Kondor Ágota a nőszövetség támogatását ígérte meg.

Magát a rendelőt, egy megfelelően berendezett és felszerelt kisbuszt a Sepsiszentgyörgyön született Vass Erzsébet nőgyógyász mutatta be, kifejezve reményét, hogy sok hölgy fogja felkeresni. Elmondta azt is, hogy a vizsgálat mindössze pár percig tart és nem fájdalmas.

A méhnyakrákszűrési karaván tegnap Illyefalván, Aldobolyban és Sepsiszentkirályban állomásozott. Ma 10 órától Gelencén, 16 órától Haralyban, 18 órától pedig Hilibben nyit, holnap 10 órától pedig Torján várja a 24–29 éves hölgyeket tesztelésre, tanácsadásra pedig egészen 64 éves korig lehet jelentkezni. Csak személyazonossági igazolványt kell vinni. A mobil rendelőben a más településekről érkezőket is fogadják.