Méhnyakrákszűrési kampány kezdődött tegnap Háromszéken: az első szakaszban három községben áll meg a mozgó nőgyógyászati rendelő (egy kisbusz), és csak a 24–29 éves hölgyeket várják vizsgálatra, ősztől azonban a kórházakban is fogadják az érdeklődőket 64 éves korig. Az Európai Unió által finanszírozott programot tegnap mutatták be Sepsiszentgyörgyön, jelentőségét orvosok és más egészségügyi szakemberek, önkormányzati és intézményvezetők, nőszövetségi képviselők is méltatták. A vizsgálat és az esetleges kezelés is ingyenes, egészségbiztosítás nélkül is igénybe vehető.