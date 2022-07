A szerző Bolyai-sommázat című kötete összefoglalója a három évtizedes kutatómunkájának. Ugyancsak ez alkalommal kerül bemutatásra a Gyerekeknek a Bolyaiakról című képes ismeretterjesztő kiadványa, amely Bolyai János és Bolyai Farkas életútját, pályaképét mutatja be fiatal olvasóknak. Szeretettel várnak minden érdeklődőt. A szerző Marosvásárhelyen született 1958-ban, matematikus, programozó, matematikatörténész, Bolyai-kutató, egyetemi tanár. Matematikai tárgyú és matematikatörténeti írásai, valamint Bolyai János életéről szóló tanulmányai hazai és tekintélyes külföldi lapokban jelentek meg.

Zene

SZIMPLA. Sepsiszentgyörgy „posztmodern művelődési otthonában” július 28-án, csütörtökön 20 órától fellép a Nat Osborn Band (New York, USA). Jegyek 35 lejes áron a helyszínen kaphatók.

Végzős diákok jelentkezését várják

A megyei munkaerő-foglalkoztatási ügynökség nyilvántartásba vételre várja a 2022-es végzős diákokat annak érdekében, hogy az intézmény által ingyenesen biztosított szolgáltatásokban részesüljenek a munkaerőpiacra történő beilleszkedés céljából. A végzős diákoknak a lakhelyükhöz legközelebb eső munkaerő-foglalkoztatási hivatalnál kell jelentkezniük, felvilágosításban, valamint szakmai tanácsadásban, munkahely-közvetítésben részesülhetnek. Utólag igényelhetnek ingyenes szakképzést és az alkalmazást segítő támogatást is. Az álláskeresőként való bejelentkezéshez a következő iratok szükségesek: személyi igazolvány, oklevél (diploma) vagy igazolás, melyből kitűnik az iskola elvégzésének ideje, önéletrajz, kérés, saját felelősségre tett nyilatkozat az egészségügyi állapotról, a személyes adatok használatához adott beleegyezés. Bővebb tájékoztatással a megyei munkaerő-foglalkoztatási ügynökségnél és területi kirendeltségeinél szolgálnak, telefon: 0267 312 157.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi mozi műsorán ma: 16 órától Encanto (magyarul beszélő), 16.30-től Jurassic World: Világuralom (román feliratos) és 18 órától magyarul beszélő, 19.15-től Hajnaltól hajnalig (román feliratos), 20.45-től Thor: Szerelem és mennydörgés (magyarul beszélő).

KERTMOZI. A KultúrParkban (’56-os emlékpark) ma 20.30-tól Richard király (román feliratos, esős idő esetén a Művész moziban vetítik a filmet).

Megjelent

Megjelent a Művelődés júliusi száma, amelyet Dáné Tibor Kálmán nyugalmazott főszerkesztő gondolatai nyitnak a vezércikkben. * Az Enciklopédia rovatban Szabó József két fehéregyházi Petőfi-megemlékezést is felidéz: az 1999-est, amikor a magyarság a fehéregyházi csata és Petőfi Sándor halálának 150. évfordulójára emlékezett, valamint a 2005-ös ünnepséget, amely alkalomból helyreállították a költő 1969-ben létrehozott, majd a rendszerváltást követő években többször is megrongált ispánkúti emlékművét. * Az Emlék-lapok rovatban Fülöp László a nagyteremi Sükösd családot mutatja be. A hajdan nagy birtokokkal rendelkező erdélyi nemesi család tagjai híres emberek voltak, fejedelmeket és királyokat szolgáltak hűségesen – mégis elfeledte őket az utókor. „Általános és helytálló a genealógusok ama megfigyelése, hogy ha egy nemesi család férfiágon, azaz magtalanul kihal, akkor a története is előbb-utóbb a homályba vész, a múltja szinte feledésbe merül. Az ősökről csak töredékek maradnak fenn, nevüket nem tudjuk pontos évszámokhoz kötni és a családi kapcsolataikat nemzedékrendben felállítani” – olvasható Fülöp László írásában. * A Könyvesház rovatban Kajcsa Kriszta a híres magyar felfedező, afrikanista és fotográfus Teleki Sámuel peregrinációs naplóját mutatja be nekünk, Benkő Levente pedig M. Lezsák Gabriella: Régészeti iskola a kincses városban (1940–1944). László Gyula kolozsvári évei című, tavaly megjelent kötetét ismerteti. * A folyóirat kapható a H–Press lapárudáiban.

Szerethető munkahelyek versenye

Idén immár harmadik alkalommal csatlakozik társszervezőként a DreamJobs Romania a Szerethető Munkahelyek Versenyhez, amelyen közönségszavazás útján 30 romániai cég nyeri el a Szerethető Munkahelyek Díjat, közülük pedig a szakmai zsűri három nevezőt Employer Branding különdíjban is részesít. A versenyre szeptember 30-ig nevezhet minden olyan romániai cég, amely szerethető munkahelyként a Dreamjobs.ro újgenerációs állásportálon bemutatkozik. A Szerethető Munkahelyek Díjat a DreamJobs Magyarország csapata hozta létre 2017-ben azzal a céllal, hogy bemutassák azokat a cégeket, ahová a munkatársak örömmel járnak be dolgozni, ahol igazán van értelme a munkájuknak, amelyet remek csapatban, támogatói közegben és megbecsülésben végeznek. A verseny idei témája a digitalizáció térnyerése a munka világában. A munkáltatóknak lehetőségük lesz cégprofiljaikon bemutatni kedvenc digitális megoldásaikat. És hogy miért ezt a témát választották? A járvány hatása is bizonyára, de az elmúlt években vitathatatlanul megnőtt a digitális megoldások szerepe, különösen a munka világában. Hogy ez könnyíti vagy épp nehezíti az életünket, az jó kérdés. Ahogy az is, vajon milyen hatása van a digitalizációnak a toborzásra, az onboarding folyamatára és a belső kommunikációra. És arra is nagyon kíváncsiak a szervezők – ahogy bizonyára a Szerethető Munkahelyek Online Konferencia résztvevői is –, hogy milyen szakmák fognak eltűnni vagy épp megjelenni a jövőben.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Stadion utcai Szemerja (telefon: 0267 313 942, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a 22-es udvartéri Dona (0372 407 089) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Röviden

útjavítás. Sepsiszentgyörgyön mától aszfaltoznak a Román Hadsereg utcában a vasúti átkelő és a körforgalom között. Az érintett szakaszon kérik, ne parkoljanak. * Útfelújítás zajlik az 1918. december 1. úton, a Sport utca és az 1-es tömbház előtti átjáró környékén.

IVÓVÍZ. Fotosmartonoson ma, Étfalvazoltánban 28-án, Gidófalván 29-én 8–15 óráig mossák az ivóvízhálózatot.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. ma és csütörtökön Árkoson gyűjti a hulladékot (háztartási, elektronikus, illetve szelektív hulladékot: műanyagot, fémet, papírt és üveget).

ÁRAMSZÜNET. Ma 9–13 óráig Sepsiszentgyörgyön a Benedek-mezőn és Előpatakon a főutcában szünetel az áramszolgáltatás.

KÖZGYŰLÉS. A Nyugdíjasok Sugás Szervezetének vezetősége értesíti tagjait, hogy ma 13 órától közgyűlést tartanak a székházban (Sepsiszentgyörgy, Lábas Ház).

JOGI TANÁCSADÁS. Szerkesztőségünket ingyenes jogi tanácsadásért újra fel lehet személyesen is keresni. Balogh Klára jogtanácsos ma 13–15 óráig várja az érdeklődőket.

FALUNAP. Hétvégén, július 29. és 31. között kerül sor Illyefalván a 23. Illés-napokra.

ÖNKÉNTESEKET TOBOROZNAK. A nyári vakáció hasznos eltöltésére, az önkéntesség kipróbálására ajánl lehetőséget a kézdivásárhelyi Zöld Nap Egyesület. Fiatalok és felnőttek jelentkezését várják, akik szabad idejükben szívesen foglalkoznának a környezetükkel, bekapcsolódnának a Zöld Nap Egyesület mindennapi tevékenységébe. Bővebb információk: zoldnap.info.

KERTKÖNYVTÁR. A sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár július 12. és augusztus 12. között újra megnyitja Kertkönyvtárát. Várják mindazokat, akik játszani, mesét hallgatni, olvasni, pihenni vágynak a székhely sarkánál lévő, csigalépcsős kis kertbe keddtől péntekig 10 és 12 óra között. Esős napokon a kertkönyvtári programok elmaradnak.