Orbaiszéki Forgács Fesztivál

Kovászna városközpontja ad otthont július 30–31-én a harmadik Orbaiszéki Forgács Fesztiválnak. A hajdani kézműves mesterségeket bemutató rendezvény célja, hogy erősítse az orbaiszéki emberek identitástudatát, ugyanakkor az ide látogató turisták is betekintést nyerhessenek a székelyek életébe, hagyományaiba, kultúrájába. Állandó programok: népi mesterségek bemutatója; gyermekfoglalkozások (109. sz. Havadtőy Sándor Cserkészcsapat, Kovászna), csörögefánk-készítés (az RMDSZ Kovászna Városi Nőszervezete), hagyományos termékvásár, székely ízek konyhája, Gazdáné Olosz Ella-emlékkiállítás (Városi Művelődési Ház). A szombati program: 18 órától fellép a barátosi Ferencz Ernő Református Fúvósegyesület, 20 órától Old Bumeráng-koncert.

Zene

SZIMPLA. Sepsiszentgyörgy „posztmodern művelődési otthonában” ma 20 órától fellép a Nat Osborn Band (New York, USA – fotó). Jegyek 35 lejes áron a helyszínen kaphatók.

MÁGA ZOLTÁN VARGYASON. Mága Zoltán hegedűművész, Prima Primissima díjas magyar zenész augusztus 2-án, kedden 20 órai kezdettel jótékonysági koncertet ad a vargyasi unitárius templomban az RMDSZ Nőszervezetének kezdeményezésére. A bevétel egy részéből a Baróti Városi Kórház újszülöttosztályát támogatják, másik része pedig a kárpátaljai közösség megsegítését szolgálja.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi műsorán ma: 16.30-tól Minyonok: Gru színre lép (magyarul beszélő) és románul beszélő, 18.15-től Alcarràs (román feliratos), 18.15-től Thor: Szerelem és mennydörgés (román feliratos), 20.15-től Elvis (román feliratos), 20.30-tól Mozi Almanah. Hat rövidfilm (román játékfilm).

Műemlékes szakképző tábor Bonchidán

Július 31-én kezdődik a bonchidai Bánffy-kastélyban a Transylvania Trust Alapítvány által építészeknek, építőmérnököknek, tájépítészeknek, a műemlék épületek restaurálásában szakosodni kívánó építőipari munkásoknak és más érdeklődőknek szánt, két hétig tartó oktatói program, amelyen eddig 26 ország (többek között Románia, Albánia, Ausztrália, Brazília, Belgium, Franciaország, Magyarország, Lengyelország, Szlovénia, Svédország, Nagy-Britannia, Egyesült Államok stb.) több mint 2000 képviselője vett részt. A program célja a hagyományos építőmesterségekkel kapcsolatos tudás megőrzése, használata és továbbadása interkulturális környezetben. A résztvevők külföldi és romániai szakemberektől sajátítják el a helyreállítás alapelveit és a munkálatok módszereit, a gyakorlati műhelyek során pedig aktívan részt vesznek a bonchidai Bánffy-kastély restaurálásában. A kőművesműhelyben boltozat-helyreállítást és faldíszítő technikákat, az asztalosműhelyben hagyományos régi bútorok helyreállítását lehet tanulni. A tábor kirándulással egybekötött tanulmányúttal egészül ki, a széki református templomot, a falumúzeumot és a nádast látogatják meg a résztvevők. A tábor augusztus 13-áig tart További részletek a facebook.com/BanffyCastleBontida oldalon.

Röviden

ÚTJAVITÁS. Sepsiszentgyörgyön aszfaltoznak a Román Hadsereg utcában a vasúti átkelő és a körforgalom között, mától a Nárcisz utcában is megkezdődnek a munkálatok. Az érintett szakaszon, kérik, ne parkoljanak. • Útfelújítás zajlik az 1918. december 1. úton is a Sport utca és az 1-es tömbház előtti átjáró környékén.

IVÓVÍZ. Étfalvazoltánban ma, Gidófalván 29-én 8–15 óráig mossák az ivóvízhálózatot.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. ma Árkoson, pénteken Gidófalván és Étfalvazoltánban gyűjti a hulladékot (háztartási, elektronikus, illetve szelektív hulladékot: műanyagot, fémet, papírt és üveget).

ILLÉS-NAPOK. Hétvégén, július 29. és 31. között kerül sor Illyefalván a 23. Illés-na­pokra.

KIHELYEZETT FOGADÓNAP. Augusztus 1-jén, hétfőn 10 órától Sepsiszentgyörgyön a Kovászna megyei prefektúra épületében meghallgatást tart a nép ügyvédje és a gyermekek ügyvédje. Az ombudsmanhoz magyarul is lehet fordulni, a szolgáltatás ingyenes. A brassói hivatal telefonszáma: 0268 471 110.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Stadion utcai Szemerja (telefon: 0267 313 942, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a 22-es udvartéri Dona (0372 407 089) gyógyszertár teljesít szolgálatot.