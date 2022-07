A párharc múlt heti első mérkőzésén a Sepsi OSK Arénában a szlovén együttes hamar előnybe került, a vendégek Svit Sešlar fejes góljával szereztek vezetést, azonban a szünet előtt egyenlített a sepsiszentgyörgyi csapat, Marius Ștefănescu előbb a kapusba lőtt egy tizenegyest, aztán a kipattanót értékesítette. A második félidőben a székelyföldi gárda akarata érvényesült, majd a hajrában Nicolae Păun volt eredményes, a ráadásban pedig a menteni igyekvő Mateo Karamatić a saját kapujába továbbított (3–1).

A sepsiszentgyörgyi és szlovén alakulat is bajnokságbeli győzelemmel hangolt az egymás elleni összecsapásra. Cristiano Bergodi legénysége vasárnap hazai környezetben 4–0-ra diadalmaskodott az FC Pitești felett, míg a Ljubljana szintén vasárnap 1–0-ra győzött a sereghajtó Tabor Sezana otthonában, miután Almedin Ziljkić a 19. percben vezetést szerzett, Mustafa Nukić pedig a második félidőben tizenegyest hibázott. Hazája bajnokságában két fordulót követően mindkét együttes előkelő helyet foglal el a tabellán, a román élvonalban a Sepsi OSK a harmadik helyen áll, a szlovén első osztályban az Olimpija hibátlan teljesítménnyel listavezető.

„Nagyon nehéz visszavágóra számítunk, a múlt héten is láttuk, hogy az első 30 percben jól játszottak, hamar vezetést szereztek. Ezúttal a kezdést jelző sípszótól teljes mértékben oda kell tennünk magunkat, hiszen az Olimpija stabil csapat, úgy kell játszanunk, ahogy az első mérkőzés második félidejében tettük, és akkor minden rendben lesz. Úgy értesültünk, hogy mintegy 25 sepsiszentgyörgyi szurkoló érkezik a szlovén fővárosba, valamint Magyarországról is utaznak Ljubljanába. Bízunk a továbbjutásban, a találkozó végén boldogan szeretnénk énekelni a székely himnuszt, majd úgy akarunk hazautazni, hogy tudjuk, jövő héten is játszunk a Konferencia Ligában” – mondta Hadnagy Attila.

Az ügyvezető igazgató hozzátette, egyelőre csak saját magukkal foglalkoznak, viszont már megnézték a lehetséges ellenfelek párharcának első mérkőzését. Úgy véli, nem meglepetés, hogy a Djurgården idegenben győzött, hiszen a svéd bajnokságban már a 16. fordulónál tartanak, viszont a horvát pontvadászat csak két hete kezdődött. Hadnagy szerint az első találkozón látszott, hogy a svéd gárda remek formában van, ezért tudtak előnyt szerezni a hazai visszavágóra.

Ha a sepsiszentgyörgyi csapat továbbjut a Konferencia Liga harmadik selejtezőkörében, augusztus 4-én és 11-én a horvát HNK Rijeka vagy a svéd Djurgården lesz az ellenfele. A párharc első, horvátországi felvonását a papírformát borítva a svéd együttes nyerte meg. Haris Vučkić még vezetést szerzett a horvát alakulatnak, azonban Hampus Finndell hamar egyenlített, majd a második felvonásban Viktor Edvardsen lőtte be a győzelmet hozó találatot. A visszavágót ma 20 órától a Stockholm Arénában rendezik.