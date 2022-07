Aszály Európában

A jelentés szerint a hosszú ideje tartó szárazság oda vezetett, hogy jelenleg az EU területének 46 százalékán figyelmeztetési, 11 százalékán pedig riasztási szintű aszály van; a talaj nedvességhiánya stresszt okoz a növényeknek – közölte az Európai Bizottság. Franciaországban, Romániában, Spanyolországban, Portugáliában és Olaszországban csökkenni fog a terméshozam. Bizonyos mértékben érintett lesz Németország, Lengyelország, Magyarország, Szlovénia és Horvátország is.

Olaszországban a Pó folyó vízgyűjtő területén tapasztalható a legnagyobb mértékű aszály. Az ország öt régiójában súlyos szárazságot jelentettek be, és több településen korlátozták a vízhasználatot. Hasonló intézkedéseket hoztak Franciaországban is a vízfel­használás korlátozására.

Az ENSZ július 19-én felszólította a vezetőket, hogy tudatosítsák az olyan kánikulahullámok súlyosságát, amilyen jelenleg is végigsöpör Európán, és amely várhatóan a klímaváltozás miatt a 2060-as évekig egyre gyakoribb lesz. „Ezek a hőséghullámok a klímaváltozás miatt lesznek egyre gyakoribbak, számuk a következő évtizedekben megsokszorozódik” – mondta Petteri Taalas, a Meteorológiai Világszervezet főtitkára egy genfi sajtótájékoztatóján. „Remélem, hogy az ilyen jelenségek egy tudatosítási folyamatot indítanak el” – tette hozzá a főtitkár a jelenlegi kánikulahullámra utalva.

Nyugat-Európában az utóbbi napokban egyre-másra dőltek meg a melegrekordok: az Egyesült Királyságban például a hőmérők higanyszála délután első ízben lépte át a 40 Celsius-fokot.

Elena Mateescu, az Országos Meteorológiai Szolgálat vezérigazgatója úgy nyilatkozott az Agerpres hírügynökségnek, hogy Románia jelenleg súlyos csapadékhiánnyal küzd, és a jelek arra utalnak, hogy a helyzet nem fog megváltozni, így valószínűleg ez lesz a történelem egyik legaszályosabb mezőgazdasági éve.

A hőség kitart

A hőség kitart a következő két hétben is – áll az Országos Meteorológiai Szolgálat július 25-e és augusztus 7-e közötti időszakra kiadott előrejelzésében.

Eszerint Erdélyben július 30-ig a hőmérsékleti csúcsértékek 30 és 34 Celsius-fok körül alakulnak, és éjszaka sem lesz hűvösebb 14–17 foknál. Július 31-e és augusztus 3-a között enyhül a kánikula, átlagban 4–5 fokkal lesz hűvösebb nappal, valamint 3 fokkal éjszaka. Ezt követően ismét nőnek a nappali hőmérsékleti értékek, az éjszakai értékekben azonban nem lesz nagy ingadozás. Az előrejelzés szerint kisebb záporok naponta kialakulhatnak, a hónap végén és augusztus első napjai­ban kiterjedtebb területeken lehet eső. (Agerpres)