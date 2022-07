Az idei tábor rendhagyónak számított, hisz sajnos a tábor „lelke”, a László Kálmán Gombászegyesület (LKG) elnöke egészségi okok miatt nem lehetett jelen személyesen. Az elmúlt évek megtanítottak arra, hogy a távol maradók nem csak lélekben lehetnek jelen, hanem a technika segítségével videokonferenciába is be tudjuk őket kapcsolni. Így nagy örömünkre szolgált, hogy Zsigmond Győző vállalta a tábor hivatalos megnyitóját és megtartotta etnomikológiai vonatkozású előadását is. Hasonlóképpen az egyesület szokásos évi tevékenységi beszámolója is elhangzott a második estén.

A tábor a már jól bejáratott programmal zajlott: naponta több gombagyűjtő túrát szerveztünk a helyi túravezetők (Lukács István, Lukács József, Bálint Mihály és Benedek Péter) irányításával, akiknek ezúttal is köszönjük a profi munkát, hogy rugalmasan igazították a túrákat a résztvevők igényei­hez. A délutánok a begyűjtött gombák azonosításával, majd kiállításával zajlottak, szolgálatos szakértőink (dr. Benedek Lajos, dr. Pál-Fám Ferenc és Fedor Ica) segítségével. Esténként előadásokat hallgathattunk. A fentebb említettek mellett az évente visszatérő előadónk, dr. Rimóczi Imre idén az Alföld gombáiról tartott előadást, zempléni gombász barátaink (Kőszeginé Tóth Judit, Gécziné Nagy Mária, Molnár Edit) egy frissen megjelent könyvüket ismertették. Hasznos tanácsokat kaptunk tagtársunktól, Borbáth Endrétől az okostelefon túrákon való használatát illetően, illetve Macalik Kunigunda az ehető gombák étkezési célú változatos felhasználásáról beszélt, a hallgatóságot is bevonva, akik közül néhányan általuk készített gombás finomságok receptjeit osztották meg az érdeklődőkkel. Bemutattuk a 2023-as gombás falinaptárunkat, melyet helyben meg is lehetett vásárolni, akárcsak számos más gombás kiadványt is.

Mint minden tábor alkalmával, most is lehetőség volt a környék természeti és kulturális értékeinek megismerésére – voltak túrák a Jád völgyébe, Pádisra, Várasfenesre, ahol a helyi tájházat is megnéztük, a közeli Mézgedi cseppkőbarlangba és a Farcu kristálybarlangba valamennyien eljutottunk, és természetesen a magyarremetei református templomot is meglátogattuk, ennél Csiszér Norbert református lelkész volt segítségünkre.

Sajnos, a nagy szárazság miatt kevés gomba volt, az azonosított fajok száma száz alatt maradt. Mivel kevesebb munka volt a fajok azonosításával, illetve kevés volt a „tanulnivaló”, több idő maradt a környéken szétnézni, így egyesek messzebbre is eljutottak, meglátogatták Bihar megye nevezetességeit, ugyanakkor több idő jutott az ismerkedésre, beszélgetésekre is.

Idén sem maradt el a hagyományos gombafelismerési, illetve gombafotóverseny, naponta kiválasztottuk a gombák szépét, volt gyerekeknek szóló játékos gombaismereti vetélkedő, utolsó este pedig kiosztottuk az emléklapokat, díjaztuk a különböző vetélkedők nyerteseit. A Veress Magda-díjat idén Bélfenyéri Gábor gombásztársunk kapta, akinek laudációját id. Téglás Zoltán Veress Magda-díjas tábori titkárunk tartotta.

Zsigmond Győző, az LKG elnöke közel három évtizedes munkájának gyümölcsét élvezhettük valamennyien résztvevők, hisz távollétében is gördülékenyen zajlott minden, „csapata” (id. Téglás Zoltán, Mihály Judit, Mihály Mónika, Fedor Ica, Zsigmond Mária, Zsigmond László, Soós Barna, Bélfenyéri Gábor) tudta és tette a dolgát, úgyhogy táborfelelősnek kinevezett megbízottként köszönettel tartozom mindenkinek, idei fő szponzorunknak, a medgyesi Herasibnek és a többi támogatónknak: Sepsiszentgyörgyről Kovászna Megye Tanácsának, a Conicónak, az Uniluxnak, Bán Józseféknek, a Székely Nemzeti Múzeumnak, a Dáliának és a Bertikrisnek, a dévai Corvin Kiadónak és Magyarremete Helyi Tanácsának is.

Macalik Kunigunda