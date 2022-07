MEsketE-tábor másodszor

Az egyesület vezetősége kiegészült Lakatos Andrea tanárnővel, majd Bota Magdolna tanítónő és Lakatos Ágnes néptáncos is csatlakozott a csapathoz. Az egyesület tevékenységi területei az oktatásra, népi kultúrára, hagyományápolásra, gyermek-ifjúsági és felnőtt tevékenységekre, táborokra, környezetvédelemre és közösségépítő foglalkozásokra terjednek ki. Ezekre alapozva jöhetett létre a tavalyi évben az egyesület I. MEsketE-tábora is. Mivel sikeresnek bizonyult, így az idei évben nem láttuk akadályát annak, hogy újra belevágjunk a szervezésbe. Az egyesület ez alkalommal is elsősorban a kisbaconi és a kisbaconi gyökerekkel rendelkező, 5 és 18 éves korú gyerekek és ifjak jelentkezésére számított. Ám nem kellett sokáig várni, hiszen a helyek nagyon hamar gazdára találtak, és megalakult a II. MEsketE-tábor csapata, amely 41 gyereket, 4 ifjat és 4 táborvezetőt számlált. A csapat pedig mindennap lelkes előadókkal bővült, akiktől nagyon sok hasznos és érdekes dolgot tanulhattak a táborlakók.

A tábor első napján MEsketE-pólót batikoltunk, és megfestettük az egyesület bannerét a gyerekek kéznyomatával. Mivel az egyesületünk a nevét a mesék szeretetéből merítette, A csillagszemű juhász című mese feldolgozásával folytattuk a napunkat. Így minden furfanggal, kíváncsisággal, ügyességgel és eszességgel felvértezve álltunk a heti próbatételek elé. Hiszen rengeteg feladat várt ránk. Mindennapi tevékenységeink közé tartozott egy erdővidéki népdalcsokor és polgári eredetű társastáncaink (gólya, hétlépés) elsajátítása. Második nap gyöngyöt fűztünk, és Baló Judit Lili nagybaconi tanítónő vezetésével a gyöngyszövés világába is betekinthettünk, karkötőket készíthettünk. Majd Fekete Hunor nagyajtai népzenész, zenetanár jóvoltából egy fantasztikus népi hangszerbemutatónak lehettünk a részesei. Csillogó szemekkel figyeltünk, nyitott fülekkel füleltünk, éneket tanultunk, és a bemutató végén a hangszereket is megsimogathattuk. Délután pedig újra a mesehősöké volt a főszerep, Benedek Huszár Botond marosvásárhelyi, de kisbaconi gyökerekkel rendelkező színész, újságíró az árnyjáték titokzatos világába kalauzolta a tábor résztvevőit.

A harmadik napon nem a tábornak helyet adó régi paplakon találkoztunk, hanem a mesehősökhöz hasonlóan útnak indultunk szerencsét próbálni, bejárni hegyet és völgyet. Utunk Gyimesbükkre vezetett, az ezeréves határhoz, majd meglátogattuk a skanzent, lelkesedésünk és kíváncsiságunk pedig a nagy meleg ellenére sem lankadt. Immár igazán összekovácsolt csapatként, a batikolt sárga, mesketés pólóinkban ezt a próbatételt is kiálltuk.

A negyedik napon elsőként a népi bútorfestéssel ismerkedtünk Nagy Zsuzsanna és Benkő Judit Edit népművészek, kézművesek irányításával. Fali díszeket és kapuszámokat festettünk, amelyeken népi motívumaink jelentek meg. Délután akadálypályák és vizes játékok várták a táborozókat.

A zárónapon életre kelt MEsketE, és óriásbábként a táborlakókkal együtt felvonult a főutcán. Együtt énekeltük a már jól begyakorolt erdővidéki népdalainkat, fotózkodtunk Elek apóval a kisbaconi parkban, és az emlékházhoz is bekísértük az óriásbábot. Mindezek után a szülőknek is bemutattuk azokat az új ismereteket, amelyeket a tábor ideje alatt elsajátítottunk. Felcsendültek népdalaink, eltáncoltuk erdővidéki táncainkat, és a legkisebbek népi gyermekjátékokat mutattak be. Ezt követően árnyjátékkal varázsoltunk, becsempészve kedvenc mesehőseinket. Változatos, élményekkel teli, hagyományőrző, mesés, zenés hetet zárhattunk.

A MEsketE Egyesület csapata