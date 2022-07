A hajdani kézműves mesterségeket bemutató rendezvény célja, hogy erősítse az orbaiszéki emberek identitástudatát, ugyanakkor az ide látogató turisták is betekintést nyerhessenek a székelyek életébe, hagyományaiba, kultúrájába. Állandó programok: népi mesterségek bemutatója; gyermekfoglalkozások (109. sz. Havadtőy Sándor Cserkészcsapat, Kovászna), csörögefánk-készítés (az RMDSZ Kovászna Városi Nőszervezete), hagyományos termékvásár, székely ízek konyhája, Gazdáné Olosz Ella-emlékkiállítás (Városi Művelődési Ház). * Szombaton: 18 órától fellép a barátosi Ferencz Ernő Református Fúvósegyesület, 20 órától Old Bumeráng-koncert. * Vasárnap: 12 órától huszárfelvonulás, 12.30-tól és 13.30-tól zágoni ifjúsági fúvószenekar és mazsorettcsoport, 13 órától megnyitó, 13.45-től a lécfalvi Nemere Együttes, 14 órától favágó-bemutató, 15 órától Édes Ízek Székelyföldről – süteményeskönyv-bemutató, 16 órától népi mesterségek bemutatója, 17 órától folklórműsorok: Thiesz Katalin tanítónő és tanítványai (Kovászna), Ürömvirág Néptánccsoport (Ürmös), a Magnificat Gyermekkórus népdal-összeállítása (Kovászna), a Horn Dávid Általános Iskola néptáncműsora (Kommandó), Gyöngyharmat Néptáncegyüttes (Zabola), a Kőrösi Csoma Sándor Líceum diákjainak népdal-összeállítása (Kovászna), Népi gyermekjátékok az 1-es számú Napközi Otthon nagycsoportjának előadásában, Recefice Néptánccsoport (Kovászna), 18.30-tól István Ildikó és barátai – koncert és táncház, 21 órától Apostol-koncert.

Kiállítás

EMŰK. Incze Mózes (sz. 1975) festőművész kiállítása nyílik ma 18 órától a sepsiszentgyörgyi Erdélyi Művészeti Központban. A tárlatot Benedek-Huszár János, Barót polgármestere, dr. Kányádi Iréne, a kiállítás kurátora és dr. Bordás Beáta művészettörténész, az Erdélyi Művészeti Központ vezetője nyitja meg. Közreműködik Tókos Imre (gitár) és Gáspár Csaba (hegedű). * Mohy Sándor festőművész retro­spektív kiállítása augusztus 20-ig keddtől péntekig 10 és 18, szombaton 11 és 18 óra között látogatható az Erdélyi Mű­vészeti Központban.

BENEDEK-MEZEI TÁBOR. A sepsiszentgyörgyi Guzsalyas Alapítvány e héten zajló Nyári Kaláka Kézműves- és Alkotótáborában készülő munkákból szombaton 20 órakor nyílik tárlat a Benedek-mezei táborban.

Zene

SZABADTÉRI KONCERT. A sepsiszentgyörgyi adventista egyház a polgármesteri hivatallal karöltve megszervezi a Pro Musica Sacra ingyenes szabadtéri koncertet szombaton 18 és 19 óra között a főtéren. Karmester: Sebastian Cazan, projektigazgató: Ionuț Coman. A programban klasszikus és egyházi darabok szerepelnek.

JAZZ KONCERT. Szombaton 20 órától a Szimplában, Sepsiszentgyörgy „posztmodern művelődési otthonában” a budapesti Bágyi Balázs New Quartet koncertezik. Jegyek 20 lejes áron a helyszínen kaphatók.

Hitvilág

BÚCSÚ. Kézdimartonoson július 31-én, vasárnap 12 órától tartják a búcsús szent­misét.

UNITÁRIUS IFJÚSÁGI KONFERENCIA. A Magyar Unitárius Egyház ifjúsági szervezeteként működő Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet idén július 28–30. között szervezi meg a 45. Unitárius Ifjúsági Konferenciát a Maros megyei

Jobbágyfalván.

GYERMEKMISE SEPSISZENTGYÖRGYÖN. A Szent József-templomban minden hónap első vasárnapján 11 órától gyermekmisét

tartanak.

Mesepiknik Lisznyóban

Családi batyus piknikkel, közös mulatozással egybekötött meseösvényre várják az érdeklődőket Lisznyóban. A Tekergő Meseösvény Egyesület szervezésében Lisznyóban a református templom udvarán július 31-én ismét megnyitják a Szóperenciás Liget kapuit. Mesét hallgatnak, majd együtt népesítik be a csodakertet, legyőzik a Tűz-hegy és a Jeges-tenger minden akadályát, hogy megtalálják a tündérek feredőjét és visszaszerezzék az elveszett kincset.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi mozi műsorán ma: 16 órától DC Szuperállatok ligája (románul beszélő), 16.45-től Minyonok: Gru színre lép (magyarul beszélő), 18 órától Jurassic World: Világ­uralom (román feliratos), 18.30-tól Top Gun: Maverick (magyarul beszélő), 20.45-től Számomra te vagy Ceaușescu (románul beszélő dokumentumfilm), 21 órától Thor: Szerelem és mennydörgés (magyarul beszélő); szombaton: 11 órától Lightyear (magyarul beszélő), 11.15-től Minyonok: Gru színre lép (románul beszélő) és 16 órától magyarul beszélő, 15.45-től Jurassic World: Világuralom (román feliratos) és 17.45-től magyarul beszélő, 18.30-tól Richard király (román feliratos), 20.30-tól Top Gun: Maverick (magyarul beszélő), 21 órától Thor: Szerelem és mennydörgés (román feliratos); vasárnap: 11 órától Minyonok: Gru színre lép (magyarul beszélő) és 16.15-től románul beszélő, 11.15-től DC Szuperállatok ligája (románul beszélő), 16 órától Encanto (magyarul beszélő), 18 órától Thor: Szerelem és mennydörgés (magyarul beszélő) és 20.45-től román feliratos, 18.15-től Top Gun: Maverick (román feliratos), 20.15-től Elvis (román feliratos).

Röviden

útjavítás. Sepsiszentgyörgyön aszfaltoznak a Román Hadsereg utcában a vasúti átkelő és a körforgalom között, illetve a Nárcisz utcában is megkezdődtek a munkálatok. Az érintett szakaszon, kérik, ne parkoljanak. * Útfelújítás zajlik az 1918. december 1. úton is, a Sport utca és az 1-es tömbház előtti átjáró környékén.

IVÓVÍZ. Gidófalván ma 8–15 óráig mossák az ivóvízhálózatot.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. ma Gidófalván és Étfalvazoltánban, hétfőn Angyaloson és Fotosmartonoson gyűjti a hulladékot (háztartási, elektronikus, illetve szelektív hulladékot: műanyagot, fémet, papírt és üveget).

ÁRAMSZÜNET. Csernátonban augusztus 1-jén, hétfőn 8–15 óráig szünetel az áramszolgáltatás. Érdeklődni a 0800 500 929-es zöldszámon lehet.

ILLÉS-NAPOK. Hétvégén, július 29. és 31. között kerül sor Illyefalván a 23. Illés-napokra.

HIBAIGAZÍTÁS. Az orbaiszéki székely hagyományokat bemutató, július 30–31-én Kovásznán tartandó Forgácsfesztiválra a hagyományos termékeket árusítók Opra Debreczi Zsombornál foglalhatnak helyet a 0740 257 270-es telefonon.

KIHELYEZETT FOGADÓNAP. Augusztus 1-jén, hétfőn 10 órától Sepsiszentgyörgyön a Kovászna megyei prefektúra épületében meghallgatást tart a nép ügyvédje és a gyermekek ügyvédje. Az ombudsmanhoz magyarul is lehet fordulni, a szolgáltatás ingyenes. A brassói hivatal telefonszáma: 0268 471 110.

RIBIZLIÜNNEP. Esztelneken augusztus 5–7. között tartják a fekete ribizli ünnepét. Fellép a csíkszentgyörgyi Székely Góbék, Ego Sum, Old Bumeráng, Lau-Do és mások.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszent­györgyön mától 20–6 óráig a Császár Bálint utcai Farma-Line I. (telefon: 0367 412 103, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a 22-es udvartéri Dona (0372 407 089), hétfőtől az Állomás utcai Help Net (0737 899 825); Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), szombaton 8–16 óráig és vasárnap 8–14 óráig a Farmacom (0267 340 914); Baróton szombaton 9–13 óráig a Szabadság utcai Mária (0729 935 431) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön szombaton és vasárnap a Sport utca 3. szám, 1/I/1. cím alatti Oral Care rendelőben (0267 708 465) 9–12 óráig; a Józef Bem utca 2/3/J/1. cím alatti Dent-Art rendelőben (0733 007 002) 12–16 óráig; a Grigore Bălan tábornok út 62/2. szám alatti Fazakas Dental Clinic rendelőben (0744 857 743) 10–12 óráig fogadják a sürgősségi eseteket.