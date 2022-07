Zabolára utazik a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet Szentimrei 100 nevet viselő kültéri kiállítása, mely tavaly jött létre a jeles néprajzkutató születésének 100. évfordulója alkalmából, és eddig csak Sepsiszentgyörgyön volt megtekinthető. A Fiatal Néprajzkutatók 19. szemináriumának keretében augusztus 2-án, kedden Zabolán a Csángó Néprajzi Múzeum előtt 16 órai kezdettel mutatja be a tárlatot Szebeni Zsuzsanna, a Liszt Intézet vezetője. A kiállítás létrehozói: sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet, Civilis Egyesület. Kurátorok: Szabó Zsolt szerkesztő, H. Szabó Gyula kiadóigazgató, Szebeni-Szabó Róbert fotográfus. Közreműködők: dr. Pozsony Ferenc néprajzkutató, egyetemi tanár, az MTA külső tagja, Gazda Klára muzeológus, néprajzkutató, egyetemi tanár, Incze László Céhtörténeti Múzeum – dr. Dimény Attila, Kájoni János Hargita Megyei Könyvtár – Bedő Melinda, Székely Nemzeti Múzeum – Gazda Enikő, valamint Gazda József, Kallós Zoltán. Külön köszönet dr. Kulpinszky Eleonórának és a Civilis Egyesületnek.

Zene

MÁGA ZOLTÁN VARGYASON. Mága Zoltán hegedűművész, Prima Primissima díjas magyar zenész augusztus 2-án, kedden 20 órától jótékonysági koncertet ad a vargyasi unitárius templomban az RMDSZ Nőszervezetének kezdeményezésére. A bevétel egy részéből a Baróti Városi Kórház újszülöttosztályát támogatják, másik része pedig a kárpátaljai közösség megsegítését szolgálja.

MÓSER ÁDÁM-EST BARÓTON. Balkán-francia-klezmer-tangó dallamok és ritmusok csendülnek fel Baróton a Memento kávéházban augusztus 4-én 21 órakor. Móser Ádám harmonikaművész zenéje attól egyedi, hogy rendhagyó összeállításban ötvözi a zenei stílusokat, ezáltal világszinten egyedülálló hangzásvilágot érve el.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi mozi műsorán kedden: 16.30-tól Encanto (magyarul beszélő), 16.15-től DC Szuperállatok ligája (románul beszélő), 18.15-től Számomra te vagy Ceaușescu (románul beszélő), 18.30-tól Thor: Szerelem és mennydörgés (magyarul beszélő), 20.15-től Top Gun: Maverick (román feliratos), 20.45-től Fekete telefon (magyarul beszélő); szerdán: 16.15-től Minyonok: Gru színre lép (románul beszélő) és 16.30-tól magyarul beszélő, 18 órától Elveszett illúziók (román feliratos), 18.15-től Elvis (román feliratos), 21 órától Thor: Szerelem és mennydörgés (magyarul beszélő); csütörtökön: 16 órától Lightyear (magyarul beszélő), 16.15-től DC Szuperállatok ligája (románul beszélő), 18 órától A gyilkos járat (magyarul beszélő) és 18.15-től román feliratos, 20.45-től Alcarràs (román feliratos), 21 órától Thor: Szerelem és mennydörgés (román feliratos).

KERTMOZI a KultúrParkban (a zeneiskola mellett): szerdán 21.30-tól A barlang (román feliratos olasz–francia–német dráma). Esős, hideg idő esetén a moziban vetítik a filmet.

Fotó- és esszépályázat

A Magyar Kurír katolikus hírportál szerkesztősége szeretné bemutatni a közösségi hitélet legfontosabb tereit határon innen és túl: a templomot, amelyet a magunkénak érzünk, és amelyben nem csak egy épületet látunk, hanem egy találkozási helyet Istennel és egymással. Arra kérnek minden érdeklődőt, hogy küldje el a szerkesztőségnek annak a templomnak a fényképét, amelyre őszinte szívvel azt tudja mondani: Az én templomom, a mi templomunk! Minden templomról három fotót várnak. Az elsőn az épület legyen látható, a második a templombelsőt mutassa meg, míg a harmadik a templom azon részletét, amely különösen kedves a fényképet készítőnek. Kérnek ezenkívül egy olyan fotót is, amelyen a templomi közösség egy kisebb vagy nagyobb csoportja látható. A négy kép mellé egy, a templommal kapcsolatos, személyes hangvételű esszé megírását, valamint egy ahhoz kapcsolódó emlék megosztását is kérik. Az írás terjedelme legalább 1500, legfeljebb 3500 karakter legyen. A pályázatot a foto@hcbc.hu e-mail-címre várják. A pályázatra beérkezett írásokat és a megfelelő minőségű képeket az Új Ember és a Magyar Kurír is közli majd.

Hitvilág

ÖRÖKÖS SZENTSÉGIMÁDÁS. A gyulafehérvári főegyházmegyében augusztus 3-án, szerdán Sepsiszentgyörgyön a Szent Gellért-templomban, csütörtökön a Szent József-templomban, pénteken az őrkői Mária Világ királynője templomban tartanak egész napos szentségimádást.

GYALOGLÓTÁBOR. Augusztus 1–5. között a sepsiszentgyörgyi unitárius egyházközség gyaloglótábort tart felnőtteknek Bejárom a kerek világom (külső és belső Utakon) címmel. Érdeklődni a lelkészi hivatalban lehet.

CSALÁDOS NAPOT tartanak augusztus 6-án, szombaton Lemhényben a római katolikus plébánián.

GYERMEKMISE SEPSISZENTGYÖRGYÖN. A Szent József-templomban minden hónap első vasárnapján 11 órától gyermekmisét tartanak.

Röviden

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. ma Angyaloson és Fotosmartonoson, kedden Kökösben és Kökösbácsteleken, szerdán Illyefalván, csütörtökön Aldobolyban és Sepsiszentkirályban, pénteken Árapatakon gyűjti a hulladékot (háztartási, elektronikus, illetve szelektív hulladékot: műanyagot, fémet, papírt és üveget).

KIHELYEZETT FOGADÓNAP. Ma 10 órától Sepsiszentgyörgyön a Kovászna megyei prefektúra épületében meghallgatást tart a nép ügyvédje és a gyermekek ügyvédje. Az ombudsmanhoz magyarul is lehet fordulni, a szolgáltatás ingyenes. A brassói hivatal telefonszáma: 0268 471 110.

ÁRAMSZÜNET. Csernátonban ma 8–15 óráig szünetel az áramszolgáltatás. Érdeklődni a 0800 500 929-es zöldszámon lehet.

IVÓVÍZ. Ma 8 és 15 óra között Fotosmartonoson, 2-án, kedden Gidófalván az ivóvízhálózat mosatása zajlik. ♦ Javítási munkálatok miatt ma 8–15 óráig szünetel az ivóvíz-szolgáltatás Kézdivásárhelyen a Kanta utca 12–49. szám alatt, a Perkő, a Budai Nagy Antal, a Fehérmartok, valamint a Patak utcában.

ÖNKÉNTESEKET TOBOROZNAK. A nyári vakáció hasznos eltöltésére, az önkéntesség kipróbálására ajánl lehetőséget a kézdivásárhelyi Zöld Nap Egyesület. Fiatalok és felnőttek jelentkezését várják, akik szabad­idejükben szívesen foglalkoznának a környezetükkel és bekapcsolódnának a Zöld Nap Egyesület mindennapi tevékenységébe. Bővebb információk: zoldnap.info/hogyan-toltsd-vakaciod-hasznosan.

RIBIZLIÜNNEP. Esztelneken augusztus 5–7. között tartják a fekete ribizli ünnepét. Többek között fellép a csíkszentgyörgyi Székely Góbék, az Ego Sum, az Old Bumeráng, a Lau-Do zenekar.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Császár Bálint utcai Farma-Line I. (telefon: 0367 412 103, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma az Állomás utcai Help Net (0737 899 825) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön egész héten a Sport utca 3. szám, 1/I/1. cím alatti Oral Care rendelőben (0267 708 465) 9–12 óráig; a Józef Bem utca 2/3/J/1. cím alatti Dent-Art rendelőben (0733 007 002) 12–18 óráig fogadják a sürgősségi eseteket.