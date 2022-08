A Román Kupa első fordulója után, szombaton ismét Radóc központjában találkoztak egymással Románia legjobb kerékpáros trialosai, hiszen itt rendezték meg e roppant technikás bringás szakág országos bajnokságát. A foghíjas mezőnyben – szervezési hiányosságok miatt sokan távol maradtak a viadaltól – ott volt a sepsiszentgyörgyi Orbán-Barra Gábor is, aki ezúttal is két kategóriában, Elit 20-ban és Elit 26-ban tette próbára magát. Akárcsak egy évvel ezelőtt, a háromszéki sportolónk most is mindkét osztályban második lett a házigazda és szervező Iulian Zaharie mögött.

„A szokásos szervezési gondokkal került sor az idei országos bajnokságra, amelyen az esemény rendezői semmilyen szabályt nem tartottak be. A házigazdák egymás között cserélgették a kerékpárokat, ami szigorúan tilos, de nekik ez semmit sem jelentett. Még úgy is elégedett vagyok az eredményemmel, hogy nagyon részrehajló bíráskodásban volt részem. Ez volt az idei utolsó hazai versenyem, hiszen azt híresztelik, hogy a Román Kupa bukaresti és kolozsvári fordulójára már nem kerül sor. Emiatt legközelebb a trialos világbajnokságon szeretnék rajthoz állni, amelynek november 9-én Abu-Dzabi ad otthont. Most támogatók felkeresésével töltöm a napjaimat, és úgy számoltam, hogy nekem és a kísérőmnek mintegy 1000 euróra volna szükségünk, hogy indulhassak a vb-n” – nyilatkozta érdeklődésünkre Orbán-Barra Gábor.

Eredmény: * Elit 20: 1. Iulian Zaharie (Radóc), 2. Orbán-Barra Gábor, 3. Nicolaie Zaharie (Radóc) * Elit 26: 1. Iulian Zaharie (Radóc), 2. Orbán-Barra Gábor, 3. Alin-Ionuț Milian (Konstanca). (t)