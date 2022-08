Románnyelv- és kézműves tábor Kézdiszentléleken

A Kézdiszentléleki Nők Egyesülete 2019 márciusában alakult meg Bartók Enikő Mária óvónő, Marthi Enikő és Molnár Éva tanítónők kezdeményezésére azzal a szándékkal, hogy olyan közösségi tevékenységeket szervezzenek, amelyek elsősorban a gyermekekkel való foglalkozást célozzák meg, ezért első évben a helyi tanácshoz nyújtottak be pályázatot, ahonnan meg is kapták a kért támogatást. Eredeti tevékenységüket az idősebb nemzedékkel való törődéssel egészítették ki. Az egyesület azóta is aktív szerepet vállal a Perkő alatti község életében. Az általuk szervezett programokról Bartók Enikő Mária egyesületi elnök számolt be lapunknak.

Elmondása szerint 2019-ben már részt vettek a Porondon megtartott csemeteültetésen, és román tábort is szerveztek, majd a világjárvány miatt egy hosszabb kényszerszünet következett. Tevékenységüket tavaly folytatták, amikor megszervezték a második kreatív román­nyelv-táborukat, és az idősek napja alkalmából társszervezői voltak a községháza által megtartott rendezvénynek, amelyhez rövid alkalmi műsorral járultak hozzá. A 2021 decemberében sorra került erdélyi betlehemes találkozónak szintén társszervezői voltak. Március 15. tisz­teletére és húsvétra rajz-, illetve fotó- vagy versillusztráció-pályázatot hirdettek, ame­lyeket minden esetben könyvjutalommal díjaztak.

Idén június 4–8. között harmadik alkalommal szervezték meg a bejárós kreatív román tábort, de idén, figyelembe véve az előző két esemény tapasztalatát, csak 9 és 16 óra között fogadtak ötvenöt kisiskolást, akik számára napi háromszori érkezést és a szükséges kisegítő anyagot biztosították. A román­nyelv-táborban Bartók Enikő Márián, Marthi Enikőn és Molnár Éván kívül önkéntesek is besegítettek. A gyermekek három csoportban, játékos módon sajátíthatták el a ro­mán nyelvet. A helybelieken kívül Zaboláról, Bereckből, Kézdiszentkeresztről, Bélafalváról, Hatolykáról, Kézdivásárhelyről, Kovásznáról, Székelyudvarhelyről és Csíkszeredából is érkeztek táborlakók.

Közösségteremtés, élmény­szerzés, kreativitás fejlesztése, alkotói munka segítése, ösztönzése volt annak az első alkalommal megtartott kézműves tábornak a célkitűzése, amelyet az egyesület az RMDSZ kézdiszentléleki nőszervezetével közösen, Kovászna Megye Tanácsának támogatásával június 11–15. között szervezett meg huszonöt résztvevővel. A tábor ideje alatt a népes csapat játékos, interaktív bemutatók során átélhette az együtt alkotás örömét: nemezelni tanultak Demeter Edit és Török Terézia irányításával, a textil- és bútorfestést, a fonalgrafikát, a gipszöntést, a hajfonást és a mézeskalács-készítést gyakorolták a táborvezető pedagógusok, Molnár Éva, Marthi Enikő, Bartók Enikő Mária útmutatásával. És a tábor ideje alatt készült a legfinomabb kürtőskalács is Bartók Izabella segítségével, aki a teljes készítési folyamatot bemutatta. A tábor résztvevői minden általuk készített munkát hazavihettek, hogy megmutassák azokat szüleiknek, nagyszüleiknek. A táborok fő támogatói a Communitas Alapítvány és Kovászna Megye Tanácsa, az augusztusban sorra kerülő közösségi nap támogatója Kézdiszentlélek Helyi Tanácsa.