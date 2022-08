Világhír és elmagányosodás

Hangulatot Tókos Imre gitáros és Gáspár Csaba hegedűs teremtett, Bordás Beáta intézményvezető köszöntője után pedig elsőként a szülőváros polgármestere, Benedek-Huszár János beszélt, mindenki meglepetésére részleteiben is elemezve Incze János munkásságát, illetve Sepsiszentgyörgyön most kiállított műveit. A valósághűen ábrázolt, meztelen ember szépsége a reneszánszot idézi, de mögötte, mellette, körülötte mesterséges táj van, amelyben egyedül vagy (ritkábban) másodmagával jelenik meg, valamiféle elmagányosodást, elidegenedést jelezve, amit a hol vörös szalagként, hol rézkeretként feltűnő elem is kihangsúlyoz – fejtegette. Több festményről külön is ejtett szót, végül pedig megjegyezte, hogy a mai okos eszközök sokszor inkább a távolságtartást szolgálják, mint a kapcsolattartást, vigyázni kell, hogy az emberi test és tudat ne kerüljön a technika perifériájára.

Már fiatalon kiforrott művész áll előttünk – jelentette ki Kányádi Iréne, aki a kiállítás kurátoraként elsősorban azt mondta el, hogy – más kortárs alkotóktól eltérően – nagyon könnyű és kellemes volt Incze Mózessel együtt dolgozni. Eredetileg átfogóbb kiállítást szerettek volna rendezni az életmű bemutatására, de egyrészt nagyon sok mű van szanaszét a világ múzeumaiban és magángyűjteményeiben, másrészt nagyon bőséges az elmúlt évek termése is, így csak néhány régebbi munka került itt a falra. Jó néhány motívum már a korai művekben is megjelenik, például a szalag világokat köt össze vagy választ el egymástól, az emberi test mögött pedig nagyon szép és nagyon erőteljes hátterek vannak – elveszett vagy meg nem talált paradicsomok és a mindennapi élet eszközei is –, amelyekhez minden néző saját történeteket tud hozzáfűzni.

Részünk-e a kép, mi részei vagyunk-e a képnek, hogyan folytatódik a történet? – ezeket a kérdéseket tette fel Incze Mózes, megköszönve az előtte szólóknak, hogy megpróbálták „lerántani a szavakat a képekről”, illetve „lemezteleníteni magát a látványt”. Sokan kérdezik tőle, hogy honnan veszi a témáit, de ez nagyon egyszerű: ami ma lemaradt a vászonról, az kerül rá holnap, az egyik kép „rányitja az ablakot” a másikra. Saját belső térképének fehér foltjait próbálja felfedezni, és reméli, hogy egy-egy képe megfelelő iránytű lesz ehhez mások számára is.

A kiállítás szeptember 24-éig látogatható.